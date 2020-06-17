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Как выглядит лофт-квартал для художников на «Марьиной Роще»

Успешный пример ревитализации территории

Как выглядит лофт-квартал для художников на «Марьиной Роще»
Успешный пример ревитализации территории