«Как посмотреть»: Подкаст о театре от студии «Либо/Либо» и «Золотой маски»
Ведущие вместе со звездными гостями научат любить театр и понимать, что в нем происходит
«Как посмотреть»: Подкаст о театре от студии «Либо/Либо» и «Золотой маски» Ведущие вместе со звездными гостями научат любить театр и понимать, что в нем происходит
«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе»
Расскажут про первые пиццерии, кофейные войны и лихой ретейл 90-х
«Хроники еды»: Подкаст об индустрии от «Кухни на районе» Расскажут про первые пиццерии, кофейные войны и лихой ретейл 90-х
Новые и интересные подкасты — о сексе, блогерах и философии В мире российского подкастинга наконец случился бум
Новые и интересные подкасты — о сексе,
блогерах и философии В мире российского подкастинга наконец случился бум
Подкаст «Одно расстройство» о жизни людей с психическими особенностями
Истории героев с шизофренией, клаустрофобией, множественным расстройством личности и другими диагнозами