Доля оправдательных приговоров выросла в России впервые за семь лет Это заслуга присяжных
В Госдуму внесли законопроект о праве женщин на суд присяжных
Документ подготовили в правительстве
В Госдуму внесли законопроект о праве женщин на суд присяжных Документ подготовили в правительстве
Присяжная по делу об убийстве Немцова сообщила об угрозах в свой адрес
Ее исключили из коллегии через пять месяцев после начала процесса
Присяжная по делу об убийстве Немцова сообщила об угрозах в свой адрес Ее исключили из коллегии через пять месяцев после начала процесса
В России разрешили созывать суд присяжных для пожилых мужчин
Раньше они не могли претендовать на рассмотрение дела коллегией, так как в отношении них не выносятся пожизненные приговоры
В России разрешили созывать суд присяжных для пожилых мужчин Раньше они не могли претендовать на рассмотрение дела коллегией, так как в отношении них не выносятся пожизненные приговоры
Две трети кандидатов в присяжные по делу об убийстве Немцова взяли самоотвод
В большинстве случаев отказавшиеся ссылались на личные обстоятельства
Две трети кандидатов в присяжные по делу об убийстве Немцова взяли самоотвод В большинстве случаев отказавшиеся ссылались на личные обстоятельства
Дело об убийстве Немцова рассмотрят присяжные (обновлено)
Предварительные слушания по делу об убийстве Немцова начались в Московском окружном военном суде 25 июля
Дело об убийстве Немцова рассмотрят присяжные (обновлено) Предварительные слушания по делу об убийстве Немцова начались в Московском окружном военном суде 25 июля
Госдума одобрила реформу суда присяжных
Она позволит создать условия для «широкого привлечения граждан к отправлению правосудия»
Госдума одобрила реформу суда присяжных Она позволит создать условия для «широкого привлечения граждан к отправлению правосудия»
Конституционный суд признал право женщин на присяжных
Некоторые категории граждан лишились его из-за изменений УПК в 2013 году
Конституционный суд признал право женщин на присяжных Некоторые категории граждан лишились его из-за изменений УПК в 2013 году
Верховный суд подготовил реформу коллегии присяжных
Она предполагает расширение их полномочий при сокращении числа участников процесса