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Новости

Доля оправдательных приговоров выросла в России впервые за семь лет

Это заслуга присяжных

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Новости

Доля оправдательных приговоров выросла в России впервые за семь лет Это заслуга присяжных

Новости

В Госдуму внесли законопроект о праве женщин на суд присяжных

Документ подготовили в правительстве

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Новости

В Госдуму внесли законопроект о праве женщин на суд присяжных Документ подготовили в правительстве

Новости

Присяжная по делу об убийстве Немцова сообщила об угрозах в свой адрес

Ее исключили из коллегии через пять месяцев после начала процесса

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Новости

Присяжная по делу об убийстве Немцова сообщила об угрозах в свой адрес Ее исключили из коллегии через пять месяцев после начала процесса

Ситуация

В России разрешили созывать суд присяжных для пожилых мужчин

Раньше они не могли претендовать на рассмотрение дела коллегией, так как в отношении них не выносятся пожизненные приговоры

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Ситуация

В России разрешили созывать суд присяжных для пожилых мужчин Раньше они не могли претендовать на рассмотрение дела коллегией, так как в отношении них не выносятся пожизненные приговоры

Ситуация

Две трети кандидатов в присяжные по делу об убийстве Немцова взяли самоотвод

В большинстве случаев отказавшиеся ссылались на личные обстоятельства

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Ситуация

Две трети кандидатов в присяжные по делу об убийстве Немцова взяли самоотвод В большинстве случаев отказавшиеся ссылались на личные обстоятельства

Ситуация

Дело об убийстве Немцова рассмотрят присяжные (обновлено)

Предварительные слушания по делу об убийстве Немцова начались в Московском окружном военном суде 25 июля

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Ситуация

Дело об убийстве Немцова рассмотрят присяжные (обновлено) Предварительные слушания по делу об убийстве Немцова начались в Московском окружном военном суде 25 июля

Ситуация

Госдума одобрила реформу суда присяжных

Она позволит создать условия для «широкого привлечения граждан к отправлению правосудия»

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Ситуация

Госдума одобрила реформу суда присяжных Она позволит создать условия для «широкого привлечения граждан к отправлению правосудия»

Ситуация

Конституционный суд признал право женщин на присяжных

Некоторые категории граждан лишились его из-за изменений УПК в 2013 году

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Ситуация

Конституционный суд признал право женщин на присяжных Некоторые категории граждан лишились его из-за изменений УПК в 2013 году

Ситуация

Верховный суд подготовил реформу коллегии присяжных

Она предполагает расширение их полномочий при сокращении числа участников процесса

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Ситуация

Верховный суд подготовил реформу коллегии присяжных Она предполагает расширение их полномочий при сокращении числа участников процесса

В суд идёт: Как работают присяжные
Ситуация
В суд идёт: Как работают присяжныеМинувшей осенью тысячи москвичей получили письма от Мосгорсуда с сообщением, что они зачислены в список присяжных — The Village собрал истории людей и разобрался, как работает суд присяжных в России.
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В суд идёт: Как работают присяжные
Ситуация

В суд идёт: Как работают присяжные Минувшей осенью тысячи москвичей получили письма от Мосгорсуда с сообщением, что они зачислены в список присяжных — The Village собрал истории людей и разобрался, как работает суд присяжных в России.