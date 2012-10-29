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Новости

Понижать судей

Также судей могут освободить от выполнения хозяйственных функций

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Новости

Понижать судей Также судей могут освободить от выполнения хозяйственных функций

Новости

Путину предложат выбрать между ростом ВВП и структурными реформами

Одна модель более выгодна с политической точки зрения, а другая — с экономической

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Новости

Путину предложат выбрать между ростом ВВП и структурными реформами Одна модель более выгодна с политической точки зрения, а другая — с экономической

Транспорт

Верховный и Высший арбитражный суд переедут на «Набережную Европы»

Три высших суда России будут находиться в Петербурге. Конституционный переехал в здание Сената в 2008-м, а для новых резиденций Высшего арбитражного и Верховного власти выкупят «Набережную Европы».

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Транспорт

Верховный и Высший арбитражный суд переедут на «Набережную Европы» Три высших суда России будут находиться в Петербурге. Конституционный переехал в здание Сената в 2008-м, а для новых резиденций Высшего арбитражного и Верховного власти выкупят «Набережную Европы».