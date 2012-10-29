Верховный и Высший арбитражный суд переедут на «Набережную Европы»

Три высших суда России будут находиться в Петербурге. Конституционный переехал в здание Сената в 2008-м, а для новых резиденций Высшего арбитражного и Верховного власти выкупят «Набережную Европы».