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Любимое место
Архитектор Максим Атаянц — о Новой Голландии как идеальном городском саде
«Это сооружение и по характеру, и по масштабу, и по фактуре поверхностей наиболее похоже на древнеримские руины»
Любимое место
Архитектор Максим Атаянц — о Новой Голландии как идеальном городском саде
«Это сооружение и по характеру, и по масштабу, и по фактуре поверхностей наиболее похоже на древнеримские руины»