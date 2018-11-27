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Архитектор Максим Атаянц — о Новой Голландии как идеальном городском саде
Архитектор Максим Атаянц — о Новой Голландии как идеальном городском саде «Это сооружение и по характеру, и по масштабу, и по фактуре поверхностей наиболее похоже на древнеримские руины»
Архитектор Максим Атаянц — о Новой Голландии как идеальном городском саде

Архитектор Максим Атаянц — о Новой Голландии как идеальном городском саде
«Это сооружение и по характеру, и по масштабу, и по фактуре поверхностей наиболее похоже на древнеримские руины»