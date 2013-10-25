16 ноября, вторник
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
«Чикен нанбан» Судо Тейджиро Шеф-повар ресторана японской кухни «Макото» Судо Тейджиро рассказал, как приготовить куриный шницель с соусом тартар в японском стиле.

«Чикен нанбан» Судо Тейджиро
Шеф-повар ресторана японской кухни «Макото» Судо Тейджиро рассказал, как приготовить куриный шницель с соусом тартар в японском стиле.