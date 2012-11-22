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Новости

Фигуранта дела об угрозах судье Криворучко оштрафовали на 160 тысяч (обновлено)

За комментарий «Сожгите его» о судье Криворучко

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Новости

Фигуранта дела об угрозах судье Криворучко оштрафовали на 160 тысяч (обновлено) За комментарий «Сожгите его» о судье Криворучко

Новости

Российский судья ЕСПЧ поддержал легализацию однополых браков

Депутат Оксана Пушкина считает идею Дедова нереализуемой в России в ближайшем будущем

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Новости

Российский судья ЕСПЧ поддержал легализацию однополых браков Депутат Оксана Пушкина считает идею Дедова нереализуемой в России в ближайшем будущем

В суд идёт: Как работают присяжные
Ситуация
В суд идёт: Как работают присяжныеМинувшей осенью тысячи москвичей получили письма от Мосгорсуда с сообщением, что они зачислены в список присяжных — The Village собрал истории людей и разобрался, как работает суд присяжных в России.
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В суд идёт: Как работают присяжные
Ситуация

В суд идёт: Как работают присяжные Минувшей осенью тысячи москвичей получили письма от Мосгорсуда с сообщением, что они зачислены в список присяжных — The Village собрал истории людей и разобрался, как работает суд присяжных в России.

Полный истец: Как судили Мадонну в Петербурге
Ситуация
Полный истец: Как судили Мадонну в ПетербургеМосковский районный суд оправдал гражданку Америки Мадонну Луизу Веронику Чикконе, которую обвиняли в пропаганде гомосексуализма. The Village собрал запоминающиеся цитаты с судебного заседания.
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Полный истец: Как судили Мадонну в Петербурге
Ситуация

Полный истец: Как судили Мадонну в Петербурге Московский районный суд оправдал гражданку Америки Мадонну Луизу Веронику Чикконе, которую обвиняли в пропаганде гомосексуализма. The Village собрал запоминающиеся цитаты с судебного заседания.