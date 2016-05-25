Глава СКР связал нападения на школы с садистскими сайтами
Также Бастрыкин указал на опасность «сайтов смертников»
МВД составило портрет кураторов «групп смерти»
Чаще всего за «группами смерти» стоят подростки младше 16 лет
На администратора «группы смерти» Филиппа Лиса завели новое дело
Он пытался довести до суицида 16-летнюю девушку, но правоохранительные органы предотвратили самоубийство
Существует ли на самом деле рост подросткового суицида? The Village выяснил, что на эту тему говорит официальная статистика и есть ли повод для паники
«ВКонтакте» начала блокировать пользователей при упоминании хэштегов «групп смерти» (обновлено)
Заблокированным пользователям предлагают обратиться за психологической помощью
Роскомнадзор обучит модераторов «ВКонтакте» выявлять «группы смерти»
Рабочая группа подготовит «суицидальный глоссарий» для отсева черного юмора и сообщений о самоубийствах от их пропаганды
Роскомнадзор отчитался о блокировке всех общедоступных сайтов о суицидах
Теперь ведомство сосредоточится на борьбе с «закрытыми» «группами смерти»
СКР предъявил претензии «ВКонтакте» из-за «групп смерти»
Администрацию соцсети упрекнули в бездействии
СК выяснил личность героя статьи «Новой газеты» о суицидальных пабликах
Героиней материала оказалась 13-летняя школьница