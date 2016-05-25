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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Глава СКР связал нападения на школы с садистскими сайтами

Также Бастрыкин указал на опасность «сайтов смертников»

Глава СКР связал нападения на школы с садистскими сайтами

МВД составило портрет кураторов «групп смерти»

Чаще всего за «группами смерти» стоят подростки младше 16 лет

МВД составило портрет кураторов «групп смерти»

На администратора «группы смерти» Филиппа Лиса завели новое дело

Он пытался довести до суицида 16-летнюю девушку, но правоохранительные органы предотвратили самоубийство

На администратора «группы смерти» Филиппа Лиса завели новое дело

Существует ли на самом деле рост подросткового суицида?
Существует ли на самом деле рост подросткового суицида? The Village выяснил, что на эту тему говорит официальная статистика и есть ли повод для паники
Существует ли на самом деле рост подросткового суицида?

Существует ли на самом деле рост подросткового суицида?
The Village выяснил, что на эту тему говорит официальная статистика и есть ли повод для паники

«ВКонтакте» начала блокировать пользователей при упоминании хэштегов «групп смерти» (обновлено)

Заблокированным пользователям предлагают обратиться за психологической помощью

«ВКонтакте» начала блокировать пользователей при упоминании хэштегов «групп смерти» (обновлено)

Роскомнадзор обучит модераторов «ВКонтакте» выявлять «группы смерти»

Рабочая группа подготовит «суицидальный глоссарий» для отсева черного юмора и сообщений о самоубийствах от их пропаганды

Роскомнадзор обучит модераторов «ВКонтакте» выявлять «группы смерти»

Роскомнадзор отчитался о блокировке всех общедоступных сайтов о суицидах

Теперь ведомство сосредоточится на борьбе с «закрытыми» «группами смерти»

Роскомнадзор отчитался о блокировке всех общедоступных сайтов о суицидах

СКР предъявил претензии «ВКонтакте» из-за «групп смерти»

Администрацию соцсети упрекнули в бездействии

СКР предъявил претензии «ВКонтакте» из-за «групп смерти»

СК выяснил личность героя статьи «Новой газеты» о суицидальных пабликах

Героиней материала оказалась 13-летняя школьница

СК выяснил личность героя статьи «Новой газеты» о суицидальных пабликах