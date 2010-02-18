Объявлены даты летнего Sunday Up Market
Посетители маркета смогут купить наряд для выпускного, летней вечеринки и свадьбы
Концерт Леонида Фёдорова, Одри Хепбёрн на большом экране и ещё 12 событий А также выставка, посвящённая муми-троллям, и три новогодние ярмарки среди заметных событий выходных
Концерт Леонида Фёдорова, Одри Хепбёрн на большом экране и ещё 12 событий А также выставка, посвящённая муми-троллям, и три новогодние ярмарки среди заметных событий выходных
Очередной Sunday Up Market пройдёт с 25 по 31 декабря
На нём будут представлены дизайнерские бренды одежды, товары ручной работы и предметы декора
В саду имени Баумана пройдёт юбилейный Sunday Up Market
Ожидается, что мероприятие соберёт около 90 участников
Очередной Sunday Up Market пройдёт в Москве с 17 по 19 апреля
Маркет решили посвятить годовщине открытия известного нью-йоркского клуба Studio 54
Планы на выходные: 11−13 октября Прокудин-Горский в Музее Москвы, Moscow Design Week, день Star Trek, фестивали кукол и цирков, обед для детей, шесть вечеринок и один спецпроект Московской биеннале в числе приметных событий выходных.
Планы на выходные: 11−13 октября Прокудин-Горский в Музее Москвы, Moscow Design Week, день Star Trek, фестивали кукол и цирков, обед для детей, шесть вечеринок и один спецпроект Московской биеннале в числе приметных событий выходных.
Гид The Village: 8 магазинов с одеждой российских дизайнеров The Village нашёл восемь магазинов в Москве и Петербурге, специализирующихся только на одежде российских дизайнеров.
Гид The Village: 8 магазинов с одеждой российских дизайнеров The Village нашёл восемь магазинов в Москве и Петербурге, специализирующихся только на одежде российских дизайнеров.
Планы на выходные: 26−28 апреля Субботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 26−28 апреля Субботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.
10 событий в День города The Village собрал самые интересные мероприятия, которые пройдут в Москве на этих выходных: три ярмарки, два музыкальных фестиваля, три программы для детей, световое шоу и экскурсия от «Архнадзора».
10 событий в День города The Village собрал самые интересные мероприятия, которые пройдут в Москве на этих выходных: три ярмарки, два музыкальных фестиваля, три программы для детей, световое шоу и экскурсия от «Архнадзора».
Маркетология: 8 ярмарок выходного дня The Village выбрал 8 московских рынков выходного дня и поговорил с их создателями о покупателях и участниках, организации процесса и о самой тенденции проводить маркеты.
В универмаге «Цветной» будут продаваться коллекции российских дизайнеров Два месяца в рамках открытия поп-ап стора Sunday Up Market в «Цветном», в универмаге будут продавать одежду российских дизайнеров
Творческие кластеры: Арма Продолжение серии материалов «Творческих кластеров Москвы». На этот раз — завод «Арма».