Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
Суп-пюре с шампиньонами и картофелем В жизни любой девушки наступает момент, когда она начинает готовить. И этот суп был первый, какой я приготовила. Он очень простой, сытный, быстрый, вкусный и легкий)
Тыквенный крем-суп Замечательный сайт eda.ru (детище журнала "Афиша") всегда радует рецептами вкусной еды. Экспериментируя с изготовлением различных супов-пюре, я решила попробовать этот рецепт. И получился довольно необычный, но, тем не менее, вкусный крем-суп из тыквы. Процесс готовки запечатлила через объектив и решила поделиться с вами. В потоке можно найти еще несколько рецептов тыквенных супов, но...
Гороховый суп-пюре Гороховый суп - звучит смешно и даже немного стремно, но это так вкусно.
Гороховый суп-пюре Гороховый суп - звучит смешно и даже немного стремно, но это так вкусно.
Суп-пюре из брокколи Пока у меня на плите варится супчик,и тем самым появилась свободная минутка,решила поделиться с вами этим простым и вкусным рецептом.