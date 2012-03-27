Нам нужно:

1-ый этап:

- 5 крупных помидоров

- 1 средний красный болгарский перец- половинка средней красной луковицы

- 3-4 листика базилика

- 3/4 средней морковки- зубчик чеснока

- оливковое масло

2-ой этап:

- 1 кг мякоти помидоров (беру Pomito)

- горшочек базилика

- 2 ст.л. бальзамического уксуса

- 8-10 капель Tabasco

- соль

- молотый мускатный орех

- итальянские специи

- молотый черный перец

- бокал белого вина

- половина перчика чили

3-ий этап:

- 1 кг королевских креветок

- 10 крупных мидий (количество морепродуктов рассчитывайте сами по вкусу, это все условности)

- соль

- итальянские специи

- оливковое масло



Сервировка:

- белый хлеб для тостов

- сыр грана падано

- бальзамический уксус (густой!)

Первый этап: Очищаем помидоры от кожуры. Для этого делаем крестообразный надрез на их "попке", бросаем в кипяток и через 10 секунд кладем в холодную воду. Теперь можно смело снимать кожицу.Нарезаем помидоры и перец на крупные дольки и кубики соответственно. Мелко режем морковь, чеснок, листики базилика и лук.Обжариваем все ингредиенты на оливковом масле.﻿

Второй этап: Кладем все ингредиенты в большую кастрюлю. Блендером с насадкой для пюре превращаем все это в кашицу. Добавляем все остальные ингредиенты второго этапа и снова взбиваем. Все специи добавляйте постепенно, каждый раз пробуя. То же самое проделывайте и с Tabasco, а с перцем чили в особенности. Мне попался не такой ядреный, поэтому добавляла аж половину. Вообще, нужно думать о том, кто этот суп будет есть. В моем случае его ел мой младший брат, поэтому суп не был слишком жгучим.Ставим пюре на огонь и готовим минут 10.

Третий этап: На оливковом масле жарим креветки и мидии. К первым лучше добавить итальянские специи и соль.

Ну а теперь, самое приятное - сервировка! Готовим греночки. Хлеб для тостов нарезаем на небольшие кубики и поджариваем на сковородке. Можно так же поджарить целые куски.Суп разливаем по тарелкам, добавляем креветки с мидиями, капаем бальзамическим уксусом, кладем несколько греночек и посыпаем тертым сыром. Прияного аппетита!﻿