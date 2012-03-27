Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
Нам нужно:
1-ый этап:
- 5 крупных помидоров
- 1 средний красный болгарский перец- половинка средней красной луковицы
- 3-4 листика базилика
- 3/4 средней морковки- зубчик чеснока
- оливковое масло
2-ой этап:
- 1 кг мякоти помидоров (беру Pomito)
- горшочек базилика
- 2 ст.л. бальзамического уксуса
- 8-10 капель Tabasco
- соль
- молотый мускатный орех
- итальянские специи
- молотый черный перец
- бокал белого вина
- половина перчика чили
3-ий этап:
- 1 кг королевских креветок
- 10 крупных мидий (количество морепродуктов рассчитывайте сами по вкусу, это все условности)
- соль
- итальянские специи
- оливковое масло
Сервировка:
- белый хлеб для тостов
- сыр грана падано
- бальзамический уксус (густой!)
Первый этап: Очищаем помидоры от кожуры. Для этого делаем крестообразный надрез на их "попке", бросаем в кипяток и через 10 секунд кладем в холодную воду. Теперь можно смело снимать кожицу.Нарезаем помидоры и перец на крупные дольки и кубики соответственно. Мелко режем морковь, чеснок, листики базилика и лук.Обжариваем все ингредиенты на оливковом масле.
Второй этап: Кладем все ингредиенты в большую кастрюлю. Блендером с насадкой для пюре превращаем все это в кашицу. Добавляем все остальные ингредиенты второго этапа и снова взбиваем. Все специи добавляйте постепенно, каждый раз пробуя. То же самое проделывайте и с Tabasco, а с перцем чили в особенности. Мне попался не такой ядреный, поэтому добавляла аж половину. Вообще, нужно думать о том, кто этот суп будет есть. В моем случае его ел мой младший брат, поэтому суп не был слишком жгучим.Ставим пюре на огонь и готовим минут 10.
Третий этап: На оливковом масле жарим креветки и мидии. К первым лучше добавить итальянские специи и соль.
Ну а теперь, самое приятное - сервировка! Готовим греночки. Хлеб для тостов нарезаем на небольшие кубики и поджариваем на сковородке. Можно так же поджарить целые куски.Суп разливаем по тарелкам, добавляем креветки с мидиями, капаем бальзамическим уксусом, кладем несколько греночек и посыпаем тертым сыром. Прияного аппетита!
Комментарии
Уух, как я вас разозлила! Похоже, мне пора менять приоритеты и становиться вашим жалким "эпигоном". Только что ж вы так, блог-то свой забыли прорекламировать! Поругать поругали, а про блог забыли, не дело. А мне, да, было очень вкусненько)))
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