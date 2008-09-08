Планы на осень: Новые марки в московских магазинах Силиконовые украшения EK Thongprasert, неопреновые платья Simone Rocha и ещё одни французы The Kooples — The Village узнал, какие новые марки будут представлены в Москве с осени.
Планы на осень: Новые марки в московских магазинах Силиконовые украшения EK Thongprasert, неопреновые платья Simone Rocha и ещё одни французы The Kooples — The Village узнал, какие новые марки будут представлены в Москве с осени.
Две столицы. Два магазина 25 сентября в Москве появится второй магазин hard-to-find одежды Magazin-Zing. Как и первый, открытый весной в Санкт-Петербурге, новый магазин предложит вниманию столичных жителей передовые имена и продукты в сфере дизайна одежды и обуви. Это вещи, о которых пишут основные fashion блоги, вещи, придуманные в эпицентрах дизайнерской культуры по всему миру от Нью-Йорка до Стокгольма...