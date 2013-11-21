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Интерьер недели (Петербург): Susanin Fitness
Интерьер недели (Петербург): Susanin Fitness Фитнес-клуб, интерьер которого разработала архитектурная студия братьев Архипенко — с яркой мебелью, тренажерами с выходом в интернет и кафе здорового питания от объединения S-11.
Интерьер недели (Петербург): Susanin Fitness

Интерьер недели (Петербург): Susanin Fitness
Фитнес-клуб, интерьер которого разработала архитектурная студия братьев Архипенко — с яркой мебелью, тренажерами с выходом в интернет и кафе здорового питания от объединения S-11.