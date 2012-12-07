Госдума разрешила демонстрировать свастику, если в ней нет пропаганды нацизма
Проект приняли единогласно в окончательном чтении
Госдума разрешила демонстрировать свастику, если в ней нет пропаганды нацизма Проект приняли единогласно в окончательном чтении
Музей «Россия — моя история» — о заклеенной свастике на экспонате
Нацистский плакат выставлялся в петербургском музее весной 2018 года
Музей «Россия — моя история» — о заклеенной свастике на экспонате Нацистский плакат выставлялся в петербургском музее весной 2018 года
В Госдуме предложили разрешить показ нацистской символики
Если в этом нет признаков пропаганды
В Госдуме предложили разрешить показ нацистской символики Если в этом нет признаков пропаганды
Навальный объявил «акцию против идиотизма»
Политик рассказал о запрете властями фотографии, помещенной на школьный учебник истории
Навальный объявил «акцию против идиотизма» Политик рассказал о запрете властями фотографии, помещенной на школьный учебник истории
Смягчить наказание за показ нацистской символики (обновлено)
Инициатива предусматривает отмену административной ответственности за демонстрацию свастики
Смягчить наказание за показ нацистской символики (обновлено) Инициатива предусматривает отмену административной ответственности за демонстрацию свастики
Разрешить свастику в кино и учебниках
Минкомсвязи планирует подготовить проект федерального закона
Разрешить свастику в кино и учебниках Минкомсвязи планирует подготовить проект федерального закона
Прокуратура проверяет Эрмитаж на экстремизм из-за выставки братьев Чепменов
Прокуратура проверяет на экстремизм выставку братьев Чепменов в Эрмитаже. Всему виной — крошечные мишки Тедди и Роналд Макдоналд, приколоченные к крестам.