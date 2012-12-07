Прокуратура проверяет Эрмитаж на экстремизм из-за выставки братьев Чепменов

Прокуратура проверяет на экстремизм выставку братьев Чепменов в Эрмитаже. Всему виной — крошечные мишки Тедди и Роналд Макдоналд, приколоченные к крестам.