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Новости

Госдума разрешила демонстрировать свастику, если в ней нет пропаганды нацизма

Проект приняли единогласно в окончательном чтении

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Новости

Госдума разрешила демонстрировать свастику, если в ней нет пропаганды нацизма Проект приняли единогласно в окончательном чтении

Новости

Музей «Россия — моя история» — о заклеенной свастике на экспонате

Нацистский плакат выставлялся в петербургском музее весной 2018 года

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Новости

Музей «Россия — моя история» — о заклеенной свастике на экспонате Нацистский плакат выставлялся в петербургском музее весной 2018 года

Новости

В Госдуме предложили разрешить показ нацистской символики

Если в этом нет признаков пропаганды

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Новости

В Госдуме предложили разрешить показ нацистской символики Если в этом нет признаков пропаганды

Новости

Навальный объявил «акцию против идиотизма»

Политик рассказал о запрете властями фотографии, помещенной на школьный учебник истории

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Новости

Навальный объявил «акцию против идиотизма» Политик рассказал о запрете властями фотографии, помещенной на школьный учебник истории

Новости

Смягчить наказание за показ нацистской символики (обновлено)

Инициатива предусматривает отмену административной ответственности за демонстрацию свастики

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Новости

Смягчить наказание за показ нацистской символики (обновлено) Инициатива предусматривает отмену административной ответственности за демонстрацию свастики

Город

Разрешить свастику в кино и учебниках

Минкомсвязи планирует подготовить проект федерального закона

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Город

Разрешить свастику в кино и учебниках Минкомсвязи планирует подготовить проект федерального закона

Ситуация

Прокуратура проверяет Эрмитаж на экстремизм из-за выставки братьев Чепменов

Прокуратура проверяет на экстремизм выставку братьев Чепменов в Эрмитаже. Всему виной — крошечные мишки Тедди и Роналд Макдоналд, приколоченные к крестам.

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Ситуация

Прокуратура проверяет Эрмитаж на экстремизм из-за выставки братьев Чепменов Прокуратура проверяет на экстремизм выставку братьев Чепменов в Эрмитаже. Всему виной — крошечные мишки Тедди и Роналд Макдоналд, приколоченные к крестам.