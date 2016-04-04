Сотрудников Московского зоопарка научат правильно обнимать панд
Китайские коллеги расскажут, как ухаживать за новыми для столицы питомцами
В Москве откроют академию для сотрудников зоопарков и волонтеров
Там будут проходить тренинги и курсы английского языка
Вольеры с птицами, козами и альпака появятся в детском зоопарке
Территорию обновят до конца 2017 года
В Московском зоопарке запустят приложение с аудиогидом и дополненной реальностью
Озвучанием гида займется Николай Дроздов
В Московском зоопарке появятся павильон «Китай» и автоматы с кормом
В трехуровневом павильоне будут жить редкие птицы, саламандры, панды и золотые обезьяны
Гендиректором Московского зоопарка назначена Светлана Акулова
Бывший директор Владимир Спицын занял должность президента зоопарка
В Московском зоопарке сменился директор
Исполняющей обязанности гендиректора зоопарка назначена Светлана Акулова