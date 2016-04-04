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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сотрудников Московского зоопарка научат правильно обнимать панд

Китайские коллеги расскажут, как ухаживать за новыми для столицы питомцами

Сотрудников Московского зоопарка научат правильно обнимать панд

В Москве откроют академию для сотрудников зоопарков и волонтеров

Там будут проходить тренинги и курсы английского языка

В Москве откроют академию для сотрудников зоопарков и волонтеров

В Московском зоопарке появится павильон с пандами

Их привезут из Китая

В Московском зоопарке появится павильон с пандами

Вольеры с птицами, козами и альпака появятся в детском зоопарке

Территорию обновят до конца 2017 года

Вольеры с птицами, козами и альпака появятся в детском зоопарке

В Московском зоопарке запустят приложение с аудиогидом и дополненной реальностью

Озвучанием гида займется Николай Дроздов

В Московском зоопарке запустят приложение с аудиогидом и дополненной реальностью

В Московском зоопарке появятся павильон «Китай» и автоматы с кормом

В трехуровневом павильоне будут жить редкие птицы, саламандры, панды и золотые обезьяны

В Московском зоопарке появятся павильон «Китай» и автоматы с кормом

В Московском зоопарке появится публичная библиотека

Открытие запланировано на 2017 год

В Московском зоопарке появится публичная библиотека

Гендиректором Московского зоопарка назначена Светлана Акулова

Бывший директор Владимир Спицын занял должность президента зоопарка

Гендиректором Московского зоопарка назначена Светлана Акулова

В Московском зоопарке сменился директор

Исполняющей обязанности гендиректора зоопарка назначена Светлана Акулова

В Московском зоопарке сменился директор