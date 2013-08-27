Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» украсят театральные арки
Увидеть оформление можно будет с 22 декабря
Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» украсят театральные арки Увидеть оформление можно будет с 22 декабря
В «Лужниках» к ЧМ-2018 появится ландшафтная подсветка
В дни матчей включат праздничное освещение
В «Лужниках» к ЧМ-2018 появится ландшафтная подсветка В дни матчей включат праздничное освещение
Как делают светодиодные лампы The Village узнал, как собирают светильники, которые освещают офисы, дома и улицы города
Как делают светодиодные лампы The Village узнал, как собирают светильники, которые освещают офисы, дома и улицы города
Садовое кольцо украсят светодиодами
Светодиодные лампы украсят 27 скверов вдоль Садового кольца.