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Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» украсят театральные арки

Увидеть оформление можно будет с 22 декабря

Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» украсят театральные арки
Увидеть оформление можно будет с 22 декабря

В «Лужниках» к ЧМ-2018 появится ландшафтная подсветка

В дни матчей включат праздничное освещение

В «Лужниках» к ЧМ-2018 появится ландшафтная подсветка
В дни матчей включат праздничное освещение

На площади Тверская Застава установили светодиодный экран

Подсветка находится в тоннеле

На площади Тверская Застава установили светодиодный экран
Подсветка находится в тоннеле

Как делают светодиодные лампы
Как делают светодиодные лампы The Village узнал, как собирают светильники, которые освещают офисы, дома и улицы города
Как делают светодиодные лампы

Как делают светодиодные лампы
The Village узнал, как собирают светильники, которые освещают офисы, дома и улицы города

Садовое кольцо украсят светодиодами

Светодиодные лампы украсят 27 скверов вдоль Садового кольца.

Садовое кольцо украсят светодиодами
Светодиодные лампы украсят 27 скверов вдоль Садового кольца.