Новости
С сегодняшнего дня водители обязаны носить светоотражающий жилет
В России вступили в силу поправки в ПДД
Новости
С сегодняшнего дня водители обязаны носить светоотражающий жилет В России вступили в силу поправки в ПДД
Ситуация
Пешеходов обязали носить одежду со светоотражающими элементами в тёмное время суток
Изменения в ПДД вступят в силу с 1 июля 2015 года
Ситуация
Пешеходов обязали носить одежду со светоотражающими элементами в тёмное время суток Изменения в ПДД вступят в силу с 1 июля 2015 года
Город
Пешеходов обяжут носить светоотражающие стикеры
Российская Госавтоинспекция обяжет пешеходов носить светоотражающие стикеры на одежде в тёмное время суток.
Город