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Новости

С сегодняшнего дня водители обязаны носить светоотражающий жилет

В России вступили в силу поправки в ПДД

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Новости

С сегодняшнего дня водители обязаны носить светоотражающий жилет В России вступили в силу поправки в ПДД

Ситуация

Пешеходов обязали носить одежду со светоотражающими элементами в тёмное время суток

Изменения в ПДД вступят в силу с 1 июля 2015 года

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Ситуация

Пешеходов обязали носить одежду со светоотражающими элементами в тёмное время суток Изменения в ПДД вступят в силу с 1 июля 2015 года

Город

Пешеходов обяжут носить светоотражающие стикеры

Российская Госавтоинспекция обяжет пешеходов носить светоотражающие стикеры на одежде в тёмное время суток.

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Город

Пешеходов обяжут носить светоотражающие стикеры Российская Госавтоинспекция обяжет пешеходов носить светоотражающие стикеры на одежде в тёмное время суток.