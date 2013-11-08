Почему ёлки в Москве появились так рано? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Почему ёлки в Москве появились так рано? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Как украсят Москву к Новому году От графического Петросяна к контрафактному Диснею — The Village ознакомился с концепцией новогоднего оформления Москвы в этом году и по традиции взял комментарий у Игоря Гуровича.