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Новости

«Связной банк» приостановил выдачу универсальных карт

ЦБ обеспокоен слишком бурным ростом банка

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Новости

«Связной банк» приостановил выдачу универсальных карт ЦБ обеспокоен слишком бурным ростом банка