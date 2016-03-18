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МЫ В СОЦСЕТЯХ

15 новых ресторанов, кафе и баров марта
15 новых ресторанов, кафе и баров марта The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
15 новых ресторанов, кафе и баров марта

15 новых ресторанов, кафе и баров марта
The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Сотрудники РГУ нефти и газа открыли в «Арме» винный бар Symposy

В Symposy нет официантов, все заказы принимаются за стойкой

Сотрудники РГУ нефти и газа открыли в «Арме» винный бар Symposy