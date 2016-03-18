вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
15 новых ресторанов, кафе и баров марта
Новое в Москве
15 новых ресторанов, кафе и баров мартаThe Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
1
15 новых ресторанов, кафе и баров марта
Новое в Москве

15 новых ресторанов, кафе и баров марта The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
Открытия недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минутThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
12
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут
Открытия недели

Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Новое место

Сотрудники РГУ нефти и газа открыли в «Арме» винный бар Symposy

В Symposy нет официантов, все заказы принимаются за стойкой

0
Новое место

Сотрудники РГУ нефти и газа открыли в «Арме» винный бар Symposy В Symposy нет официантов, все заказы принимаются за стойкой