Новое в Москве
15 новых ресторанов, кафе и баров мартаThe Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Новое в Москве
15 новых ресторанов, кафе и баров марта The Village рассказывает о главных гастрономических открытиях этого месяца
Открытия недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минутThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Кондитерская Ladurée, паб «Немец-Перец. Колбаса» и сервис доставки еды за восемь минут The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новое место
Сотрудники РГУ нефти и газа открыли в «Арме» винный бар Symposy
В Symposy нет официантов, все заказы принимаются за стойкой
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