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«ВКонтакте» поможет начинающим музыкантам выступить на фестивалях Sziget и Exit

В отборе на Sziget могут участвовать любые артисты, а в отборе на Exit — электронные музыканты и диджеи

«ВКонтакте» поможет начинающим музыкантам выступить на фестивалях Sziget и Exit
В отборе на Sziget могут участвовать любые артисты, а в отборе на Exit — электронные музыканты и диджеи

Фестиваль Sziget объявил конкурс для российских музыкантов

Победитель выступит на фестивале в Будапеште

Фестиваль Sziget объявил конкурс для российских музыкантов
Победитель выступит на фестивале в Будапеште

В последний момент: Сколько стоят три дня на летнем фестивале в Европе
В последний момент: Сколько стоят три дня на летнем фестивале в Европе The Village узнал, в какую страну выгоднее отправиться, чтобы послушать Kasabian, Pet Shop Boys или Caribou
В последний момент: Сколько стоят три дня на летнем фестивале в Европе

В последний момент: Сколько стоят три дня на летнем фестивале в Европе
The Village узнал, в какую страну выгоднее отправиться, чтобы послушать Kasabian, Pet Shop Boys или Caribou