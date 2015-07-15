«ВКонтакте» поможет начинающим музыкантам выступить на фестивалях Sziget и Exit
В отборе на Sziget могут участвовать любые артисты, а в отборе на Exit — электронные музыканты и диджеи
«ВКонтакте» поможет начинающим музыкантам выступить на фестивалях Sziget и Exit В отборе на Sziget могут участвовать любые артисты, а в отборе на Exit — электронные музыканты и диджеи
Фестиваль Sziget объявил конкурс для российских музыкантов
Победитель выступит на фестивале в Будапеште
Фестиваль Sziget объявил конкурс для российских музыкантов Победитель выступит на фестивале в Будапеште
В последний момент: Сколько стоят три дня на летнем фестивале в Европе The Village узнал, в какую страну выгоднее отправиться, чтобы послушать Kasabian, Pet Shop Boys или Caribou