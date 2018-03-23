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Мэрия благоустроит территорию вокруг «Табакерки» на Чистых прудах
В девяти дворах на улице Чаплыгина появятся современные детские и спортивные площадки
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Мэрия благоустроит территорию вокруг «Табакерки» на Чистых прудах В девяти дворах на улице Чаплыгина появятся современные детские и спортивные площадки
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Директор «Табакерки» покинет свой пост
Александр Стульнев заявил, что уходит по собственному желанию
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Директор «Табакерки» покинет свой пост Александр Стульнев заявил, что уходит по собственному желанию
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Новым худруком «Табакерки» назначили Владимира Машкова
Он пообещал сохранить традиции, заложенные Табаковым
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Новым худруком «Табакерки» назначили Владимира Машкова Он пообещал сохранить традиции, заложенные Табаковым
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Назначен новый художественный руководитель МХТ имени Чехова
Прежний худрук театра Олег Табаков умер 12 марта после продолжительной болезни
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