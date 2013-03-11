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Новости
Google создала говорящие кроссовки
Talking Shoe следят за активностью своего владельца
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Новости
Google создала говорящие кроссовки
Talking Shoe следят за активностью своего владельца
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