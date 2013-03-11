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Новости

Google создала говорящие кроссовки

Talking Shoe следят за активностью своего владельца

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Новости

Google создала говорящие кроссовки Talking Shoe следят за активностью своего владельца