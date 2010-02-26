Я танцую квир-лезгинку Художница Марина Мараева танцует необычный вариант лезгинки в центре Петербурга — и рассказывает, почему Кавказ воплощает идею вольности
Я танцую квир-лезгинку Художница Марина Мараева танцует необычный вариант лезгинки в центре Петербурга — и рассказывает, почему Кавказ воплощает идею вольности
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль современной хореографии Context
В программе — выступления танцоров, финал конкурса молодых хореографов, творческие встречи, воркшопы, мастер-классы и кинопоказы
«Спортивная секция» запускает проект «Танцы в музее»
Практические занятия ведут преподаватели школы современного танца «ЦЕХ» и театра «Балет Москва»
Main bazar в культурном центре iYoga В культурном центре i-Yoga вы сможете не только посетить занятия по йоге и танцам.