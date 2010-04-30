В Москве пройдет благотворительный аукцион «#Щедрыйпанк»
Все вырученные средства направят в фонд «Счастливый мир»
В Москве пройдет благотворительный аукцион «#Щедрыйпанк» Все вырученные средства направят в фонд «Счастливый мир»
Как избавиться от домашних насекомых Уничтожаем тараканов, клопов и моль самостоятельно и с помощью профессионалов
Как избавиться от домашних насекомых Уничтожаем тараканов, клопов и моль самостоятельно и с помощью профессионалов
Состоялась встреча Юрия Лужкова и подземных тараканов Во время ремонта Большого театра мэр Москвы Юрий Лужков обнаружил под зданием больших белых тараканов сообщает ИТАР-ТАСС.