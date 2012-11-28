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Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
Рецепты шефов
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета
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Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
Рецепты шефов

Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета

Фильмы недели: «Джанго освобождённый», «Охотники на ведьм», «Родительский беспредел»
Фильмы недели
Фильмы недели: «Джанго освобождённый», «Охотники на ведьм», «Родительский беспредел»Новый фильм Тарантино, фильм категории B по мотивам братьев Гримм и комедия о родительских обязательствах со звёздами 80-х — Саша Похвалин посмотрел три новых фильма, вышедшие в российский прокат.
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Фильмы недели: «Джанго освобождённый», «Охотники на ведьм», «Родительский беспредел»
Фильмы недели

Фильмы недели: «Джанго освобождённый», «Охотники на ведьм», «Родительский беспредел» Новый фильм Тарантино, фильм категории B по мотивам братьев Гримм и комедия о родительских обязательствах со звёздами 80-х — Саша Похвалин посмотрел три новых фильма, вышедшие в российский прокат.

Планы на зиму: 28 новых фильмов
Weekend
Планы на зиму: 28 новых фильмовВозвращение звёзд прошлого, фестивальные хиты и претенденты на «Оскар 2013» — в обзоре весомых новинок зимнего кинопроката.
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Планы на зиму: 28 новых фильмов
Weekend

Планы на зиму: 28 новых фильмов Возвращение звёзд прошлого, фестивальные хиты и претенденты на «Оскар 2013» — в обзоре весомых новинок зимнего кинопроката.