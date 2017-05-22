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Короли российской недвижимости по версии Forbes

Илиев и Нисанов оторвались от ближайших конкурентов

Короли российской недвижимости по версии Forbes
Илиев и Нисанов оторвались от ближайших конкурентов

Как будут выглядеть три башни с общей террасой на Кутузовском проспекте

Высота каждой из них составит 35 этажей

Как будут выглядеть три башни с общей террасой на Кутузовском проспекте
Высота каждой из них составит 35 этажей

На месте долгостроя у «Нагорной» построят торгово-офисный центр

Компания «Ташир» вложит в проект 40 миллионов долларов

На месте долгостроя у «Нагорной» построят торгово-офисный центр
Компания «Ташир» вложит в проект 40 миллионов долларов

Группа «Ташир» запустила сервис доставки покупок SaveTime

Создатели обещают доставлять продукты, косметику и лекарства в течение часа всего за 199 рублей

Группа «Ташир» запустила сервис доставки покупок SaveTime
Создатели обещают доставлять продукты, косметику и лекарства в течение часа всего за 199 рублей

Женщины — стиральные машинки, «Во все тяжкие» по-русски и новое «Черное зеркало»
Женщины — стиральные машинки, «Во все тяжкие» по-русски и новое «Черное зеркало» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Женщины — стиральные машинки, «Во все тяжкие» по-русски и новое «Черное зеркало»

Женщины — стиральные машинки, «Во все тяжкие» по-русски и новое «Черное зеркало»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Группа «Ташир» перестроит здание «Известий» под гостиницу

Группа компаний завершила сделку по покупке здания газеты

Группа «Ташир» перестроит здание «Известий» под гостиницу
Группа компаний завершила сделку по покупке здания газеты