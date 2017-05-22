Короли российской недвижимости по версии Forbes
Илиев и Нисанов оторвались от ближайших конкурентов
Короли российской недвижимости по версии Forbes Илиев и Нисанов оторвались от ближайших конкурентов
Как будут выглядеть три башни с общей террасой на Кутузовском проспекте
Высота каждой из них составит 35 этажей
Как будут выглядеть три башни с общей террасой на Кутузовском проспекте Высота каждой из них составит 35 этажей
На месте долгостроя у «Нагорной» построят торгово-офисный центр
Компания «Ташир» вложит в проект 40 миллионов долларов
На месте долгостроя у «Нагорной» построят торгово-офисный центр Компания «Ташир» вложит в проект 40 миллионов долларов
Группа «Ташир» запустила сервис доставки покупок SaveTime
Создатели обещают доставлять продукты, косметику и лекарства в течение часа всего за 199 рублей
Группа «Ташир» запустила сервис доставки покупок SaveTime Создатели обещают доставлять продукты, косметику и лекарства в течение часа всего за 199 рублей
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