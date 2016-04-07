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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Туда не попасть с экскурсией»: Как Толстовский дом закрылся от посторонних
«Туда не попасть с экскурсией»: Как Толстовский дом закрылся от посторонних Почему в этом году стало сложнее пройти во двор самого известного жилого дома Петербурга
«Туда не попасть с экскурсией»: Как Толстовский дом закрылся от посторонних

«Туда не попасть с экскурсией»: Как Толстовский дом закрылся от посторонних
Почему в этом году стало сложнее пройти во двор самого известного жилого дома Петербурга

Дёшево и сердито: Как выглядит Апраксин двор в преддверии новой жизни

Дёшево и сердито: Как выглядит Апраксин двор в преддверии новой жизни The Village запечатлел легендарную петербургскую Апрашку в ожидании облагораживающих преобразований

Дёшево и сердито: Как выглядит Апраксин двор в преддверии новой жизни

Дёшево и сердито: Как выглядит Апраксин двор в преддверии новой жизни
The Village запечатлел легендарную петербургскую Апрашку в ожидании облагораживающих преобразований