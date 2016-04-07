Ситуация
«Туда не попасть с экскурсией»: Как Толстовский дом закрылся от посторонних Почему в этом году стало сложнее пройти во двор самого известного жилого дома Петербурга
Ситуация
«Туда не попасть с экскурсией»: Как Толстовский дом закрылся от посторонних Почему в этом году стало сложнее пройти во двор самого известного жилого дома Петербурга
На месте
Дёшево и сердито: Как выглядит Апраксин двор в преддверии новой жизни The Village запечатлел легендарную петербургскую Апрашку в ожидании облагораживающих преобразований
На месте