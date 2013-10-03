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Как всё устроено: Тайный посетитель
Как всё устроено: Тайный посетитель Тайный посетитель ресторанов анонимно рассказал The Village о том, сколько стоит его работа, какие ошибки чаще всего допускают официанты и почему он ест четыре блюда за раз.
Как всё устроено: Тайный посетитель

Как всё устроено: Тайный посетитель
Тайный посетитель ресторанов анонимно рассказал The Village о том, сколько стоит его работа, какие ошибки чаще всего допускают официанты и почему он ест четыре блюда за раз.