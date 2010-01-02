Как протесты в Гонконге влияют на горожан, туристов и бизнес Русские экспаты рассказали про акции «черных футболок», отказ от покупок по пятницам и пикеты в аэропорту
Как протесты в Гонконге влияют на горожан, туристов и бизнес
Русские экспаты рассказали про акции «черных футболок», отказ от покупок по пятницам и пикеты в аэропорту
Тайвань в тестовом режиме открыл безвизовый въезд для россиян (обновлено)
Российские туристы и бизнесмены смогут находиться на острове без виз до 14 дней
Космическая Tesla, землетрясение на Тайване и любимая фраза Владимира Путина Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Космическая Tesla, землетрясение на Тайване и любимая фраза Владимира Путина Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Полмиллиарда долларов за Oculus Rift, проблемы Uber и «травка» на бирже
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Новая покупка Twitter, кража тысяч айфонов и линзы для Spectacles
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«Китайские новости» Анна Масловская — о китайском ресторане в Конькове с современным интерьером и едой в тайваньском стиле
«Китайские новости» Анна Масловская — о китайском ресторане в Конькове с современным интерьером и едой в тайваньском стиле
Тайваньский салат с курицей, овощами и кунжутным соусом Шеф-повар ресторана «Китайские новости» Сергей Югай готовит традиционное тайваньское блюдо в его авторской интерпретации
Тайваньский салат с курицей, овощами и кунжутным соусом
Шеф-повар ресторана «Китайские новости» Сергей Югай готовит традиционное тайваньское блюдо в его авторской интерпретации
«Есть, пить, мужчина, женщина»: Совместная трапеза как способ найти общий язык The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В новом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о тайваньском фильме «Есть, пить, мужчина, женщина»
«Есть, пить, мужчина, женщина»: Совместная трапеза как способ найти общий язык The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В новом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о тайваньском фильме «Есть, пить, мужчина, женщина»
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?
Foxconn может заняться производством медицинского оборудования
Это находится в сфере личных интересов главы компании Терри Гу
Рестораны с туалетным дизайном Интересно представить деловую встречу, в ходе которой кто-то продвигает концепцию создания ресторана с туалетным убранством. Участники встречи слушают и кивают, мол, да, идея что надо! Но, судя по всему, такое событие все-таки когда-то имело место быть. И не единожды. На планете Земля существуют по крайней мере 20 (!) ресторанов, где унитазы, писсуары и детские горшки — в центре...