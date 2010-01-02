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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сайт FlightRadar упал. Все из-за интереса к полету сенаторки США Нэнси Пелоси на Тайвань

Сайт FlightRadar упал. Все из-за интереса к полету сенаторки США Нэнси Пелоси на Тайвань

Как протесты в Гонконге влияют на горожан, туристов и бизнес
Как протесты в Гонконге влияют на горожан, туристов и бизнес Русские экспаты рассказали про акции «черных футболок», отказ от покупок по пятницам и пикеты в аэропорту
Как протесты в Гонконге влияют на горожан, туристов и бизнес

Как протесты в Гонконге влияют на горожан, туристов и бизнес
Русские экспаты рассказали про акции «черных футболок», отказ от покупок по пятницам и пикеты в аэропорту

Тайвань в тестовом режиме открыл безвизовый въезд для россиян (обновлено)

Российские туристы и бизнесмены смогут находиться на острове без виз до 14 дней

Тайвань в тестовом режиме открыл безвизовый въезд для россиян (обновлено)

Космическая Tesla, землетрясение на Тайване и любимая фраза Владимира Путина
Космическая Tesla, землетрясение на Тайване и любимая фраза Владимира Путина Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Космическая Tesla, землетрясение на Тайване и любимая фраза Владимира Путина

Космическая Tesla, землетрясение на Тайване и любимая фраза Владимира Путина
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Полмиллиарда долларов за Oculus Rift, проблемы Uber и «травка» на бирже

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Полмиллиарда долларов за Oculus Rift, проблемы Uber и «травка» на бирже

Новая покупка Twitter, кража тысяч айфонов и линзы для Spectacles

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая покупка Twitter, кража тысяч айфонов и линзы для Spectacles

Обыски в Google, VR-лаборатория в Москве и Shazam для автомобилей

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обыски в Google, VR-лаборатория в Москве и Shazam для автомобилей

«Китайские новости»
«Китайские новости» Анна Масловская — о китайском ресторане в Конькове с современным интерьером и едой в тайваньском стиле
«Китайские новости»

«Китайские новости»
Анна Масловская — о китайском ресторане в Конькове с современным интерьером и едой в тайваньском стиле

Тайваньский салат с курицей, овощами и кунжутным соусом
Тайваньский салат с курицей, овощами и кунжутным соусом Шеф-повар ресторана «Китайские новости» Сергей Югай готовит традиционное тайваньское блюдо в его авторской интерпретации
Тайваньский салат с курицей, овощами и кунжутным соусом

Тайваньский салат с курицей, овощами и кунжутным соусом
Шеф-повар ресторана «Китайские новости» Сергей Югай готовит традиционное тайваньское блюдо в его авторской интерпретации

«Есть, пить, мужчина, женщина»: Совместная трапеза как способ найти общий язык
«Есть, пить, мужчина, женщина»: Совместная трапеза как способ найти общий язык The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В новом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о тайваньском фильме «Есть, пить, мужчина, женщина»
«Есть, пить, мужчина, женщина»: Совместная трапеза как способ найти общий язык

«Есть, пить, мужчина, женщина»: Совместная трапеза как способ найти общий язык
The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В новом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о тайваньском фильме «Есть, пить, мужчина, женщина»

Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов

Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов
Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?

Foxconn может заняться производством медицинского оборудования

Это находится в сфере личных интересов главы компании Терри Гу

Foxconn может заняться производством медицинского оборудования

Канадский сервис микроблогов Plurk переехал в Тайвань

Конкурент Twitter привлёк почти $5 млн

Канадский сервис микроблогов Plurk переехал в Тайвань

Рестораны с туалетным дизайном Интересно представить деловую встречу, в ходе которой кто-то продвигает концепцию создания ресторана с туалетным убранством. Участники встречи слушают и кивают, мол, да, идея что надо! Но, судя по всему, такое событие все-таки когда-то имело место быть. И не единожды. На планете Земля существуют по крайней мере 20 (!) ресторанов, где унитазы, писсуары и детские горшки — в центре...

Рестораны с туалетным дизайном