Новости
На Центральных рынках отметят грузинский праздник «Тбилисоба»
Там будут танцевать и дегустировать хинкали
Новости
На Центральных рынках отметят грузинский праздник «Тбилисоба» Там будут танцевать и дегустировать хинкали
Weekend
На Усачёвском рынке пройдет праздник Тбилисоба
Здесь можно будет попробовать блюда грузинской кухни и научиться их готовить
Weekend
На Усачёвском рынке пройдет праздник Тбилисоба Здесь можно будет попробовать блюда грузинской кухни и научиться их готовить
Weekend
В «Эрмитаже» пройдет фестиваль «Тбилисоба»
В программе — дегустация напитков и блюд грузинской кухни, мастер-классы, лекции и кинопоказы
Weekend