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Новости

На Центральных рынках отметят грузинский праздник «Тбилисоба»

Там будут танцевать и дегустировать хинкали

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Новости

На Центральных рынках отметят грузинский праздник «Тбилисоба» Там будут танцевать и дегустировать хинкали

Weekend

На Усачёвском рынке пройдет праздник Тбилисоба

Здесь можно будет попробовать блюда грузинской кухни и научиться их готовить

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Weekend

На Усачёвском рынке пройдет праздник Тбилисоба Здесь можно будет попробовать блюда грузинской кухни и научиться их готовить

Weekend

В «Эрмитаже» пройдет фестиваль «Тбилисоба»

В программе — дегустация напитков и блюд грузинской кухни, мастер-классы, лекции и кинопоказы

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Weekend

В «Эрмитаже» пройдет фестиваль «Тбилисоба» В программе — дегустация напитков и блюд грузинской кухни, мастер-классы, лекции и кинопоказы