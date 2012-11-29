вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Ситуация

Директором театра Виктюка назначен бывший руководитель театра «Современник» Райков

Договор с новым директором заключён сроком до 4 июля 2016 года

0
Ситуация

Директором театра Виктюка назначен бывший руководитель театра «Современник» Райков Договор с новым директором заключён сроком до 4 июля 2016 года

Реакция

Директором театра Романа Виктюка назначена экономист Ирина Вотрина

Сейчас Вотрина находится на испытательном сроке на новой должности

0
Реакция

Директором театра Романа Виктюка назначена экономист Ирина Вотрина Сейчас Вотрина находится на испытательном сроке на новой должности

Ситуация

Театр Романа Виктюка лишился директора

Актриса Ирина Апексимова покинула пост директора театра

1
Ситуация

Театр Романа Виктюка лишился директора Актриса Ирина Апексимова покинула пост директора театра

Общественные пространства

Театр Романа Виктюка открывается после реконструкции

Первые после реконструкции спектакли театр представит публике осенью 2015 года

0
Общественные пространства

Театр Романа Виктюка открывается после реконструкции Первые после реконструкции спектакли театр представит публике осенью 2015 года

Архитектура

Москвичи проголосуют за реставрацию памятников архитектуры

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что москвичи смогут выбрать объекты, которым нужна реставрация.

0
Архитектура

Москвичи проголосуют за реставрацию памятников архитектуры Руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что москвичи смогут выбрать объекты, которым нужна реставрация.