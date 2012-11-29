Ситуация
Директором театра Виктюка назначен бывший руководитель театра «Современник» Райков
Договор с новым директором заключён сроком до 4 июля 2016 года
Ситуация
Директором театра Виктюка назначен бывший руководитель театра «Современник» Райков Договор с новым директором заключён сроком до 4 июля 2016 года
Реакция
Директором театра Романа Виктюка назначена экономист Ирина Вотрина
Сейчас Вотрина находится на испытательном сроке на новой должности
Реакция
Директором театра Романа Виктюка назначена экономист Ирина Вотрина Сейчас Вотрина находится на испытательном сроке на новой должности
Ситуация
Театр Романа Виктюка лишился директора
Актриса Ирина Апексимова покинула пост директора театра
Ситуация
Театр Романа Виктюка лишился директора Актриса Ирина Апексимова покинула пост директора театра
Общественные пространства
Театр Романа Виктюка открывается после реконструкции
Первые после реконструкции спектакли театр представит публике осенью 2015 года
Общественные пространства
Театр Романа Виктюка открывается после реконструкции Первые после реконструкции спектакли театр представит публике осенью 2015 года
Архитектура
Москвичи проголосуют за реставрацию памятников архитектуры
Руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что москвичи смогут выбрать объекты, которым нужна реставрация.
Архитектура