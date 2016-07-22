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Гид The Village
Чем заняться на фестивале «О, да! Еда!»
Фуд-корт, кулинарная школа, лекции рестораторов, выступления музыкантов и мастер-классы по боксу и сапсёрфингу — The Village составил гид по главному гастрономическому фестивалю в Петербурге
Гид The Village
Чем заняться на фестивале «О, да! Еда!»
Фуд-корт, кулинарная школа, лекции рестораторов, выступления музыкантов и мастер-классы по боксу и сапсёрфингу — The Village составил гид по главному гастрономическому фестивалю в Петербурге