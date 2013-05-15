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Новости

Сайт о стартапах Tech Cocktail привлёк $2,5 млн

В него вложился CEO и основатель Zappos.com Тони Шей

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Новости

Сайт о стартапах Tech Cocktail привлёк $2,5 млн В него вложился CEO и основатель Zappos.com Тони Шей