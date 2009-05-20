В Париже открылся Минибар Семейный бизнес для знатного французского диджея Cabanne является вовсе не мечтой, как для многих читалей. Владелец лейбла Minibar Records Jean-Guillaume Cabanne два месяца назад открыл музыкальный бар в самом сердце Парижа с одноименным названием - Minibar. Компаньонами по работе выступили его родной брат и кузен, а для дизайн-концепции использованы персонажи фирменного стиля...
В Париже открылся Минибар Семейный бизнес для знатного французского диджея Cabanne является вовсе не мечтой, как для многих читалей. Владелец лейбла Minibar Records Jean-Guillaume Cabanne два месяца назад открыл музыкальный бар в самом сердце Парижа с одноименным названием - Minibar. Компаньонами по работе выступили его родной брат и кузен, а для дизайн-концепции использованы персонажи фирменного стиля...
MIXTURA - новое место на карте ночной Москвы Новое, открывшееся в прошлую пятницу, уютное, небольшое местечко, с качественным звуком и интерьером.
MIXTURA - новое место на карте ночной Москвы Новое, открывшееся в прошлую пятницу, уютное, небольшое местечко, с качественным звуком и интерьером.
TECHNOBERLIN PART TWO первую часть можно прочитать по ссылке: http://www.lookatme.ru/flows/evropa/posts/65709-technoberlin-part-1
TECHNOBERLIN PART TWO первую часть можно прочитать по ссылке: http://www.lookatme.ru/flows/evropa/posts/65709-technoberlin-part-1
TECHNOBERLIN part one Techno — стиль электронной музыки, зародившийся в середине 1980-х годов в Детройте и его окрестностях и впоследствии подхваченный европейскими продюсерами. Он характеризуется искусственностью звука, акцентом на механических ритмах, многократным повторением структурных элементов музыкального произведения.