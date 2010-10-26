Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Еврейском музее пройдет бесплатное мероприятие от TED

Посетители узнают о взаимосвязи искусства и технологий

В Еврейском музее пройдет бесплатное мероприятие от TED

Пушкинский музей набирает подростков для подготовки к конференции в формате TED

Обучение под кураторством опытных наставников пройдет с декабря по апрель

Пушкинский музей набирает подростков для подготовки к конференции в формате TED

В Москве пройдет ежегодная конференция TEDxSadovoeRing

На мероприятии выступят врач-инфекционимт, тропиколог, режиссер цирка настоящих хулиганов и другие

В Москве пройдет ежегодная конференция TEDxSadovoeRing

В Третьяковской галерее пройдет конференция TEDxMoscow

Она посвящена новым правилам поведения в постоянно меняющемся мире

В Третьяковской галерее пройдет конференция TEDxMoscow

Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательству
Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательству Онлайн-курсы и образовательные программы от Гарварда, Оксфорда, МГУ, ВШЭ и социальных предпринимателей с мировым именем
Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательству

Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательству
Онлайн-курсы и образовательные программы от Гарварда, Оксфорда, МГУ, ВШЭ и социальных предпринимателей с мировым именем

Солнце ещё не село: 5 видеороликов о том, как вернуть мотивацию
Солнце ещё не село: 5 видеороликов о том, как вернуть мотивацию Когда из-за новостей всё валится из рук, отвлекаешься на валюты и котировки, можно использовать специальные приёмы, чтобы не терять продуктивность. H&F выбрал лучшие спичи конференции TED на эту тему.
Солнце ещё не село: 5 видеороликов о том, как вернуть мотивацию

Солнце ещё не село: 5 видеороликов о том, как вернуть мотивацию
Когда из-за новостей всё валится из рук, отвлекаешься на валюты и котировки, можно использовать специальные приёмы, чтобы не терять продуктивность. H&F выбрал лучшие спичи конференции TED на эту тему.

Толкни речь: Как рассказать хорошую историю
Толкни речь: Как рассказать хорошую историю Предпринимателям часто бывает нужно произнести вдохновляющий спич с примером из жизни — для коллег, партнёров или СМИ. H&F выбрал пять роликов известной конференции TED Talks о секретах сторителлинга.
Толкни речь: Как рассказать хорошую историю

Толкни речь: Как рассказать хорошую историю
Предпринимателям часто бывает нужно произнести вдохновляющий спич с примером из жизни — для коллег, партнёров или СМИ. H&F выбрал пять роликов известной конференции TED Talks о секретах сторителлинга.

Создатели иллюзий: 5 браузеров дополненной реальности
Создатели иллюзий: 5 браузеров дополненной реальности Большая часть проектов в области дополненной реальности создаётся на базе крупных платформ, которые может использовать практически любой разработчик. H&F отобрал самые интересные из них.
Создатели иллюзий: 5 браузеров дополненной реальности

Создатели иллюзий: 5 браузеров дополненной реальности
Большая часть проектов в области дополненной реальности создаётся на базе крупных платформ, которые может использовать практически любой разработчик. H&F отобрал самые интересные из них.

TED выделил 100 тысяч долларов для лучших идей по развитию городов TED Prize в этом году достанется тем, кто предложит лучшие идеи по развитию городов. Десять премий по 10 тыс. долларов распределят между самыми интересными городскими идеями.

TED выделил 100 тысяч долларов для лучших идей по развитию городов

В Москве покажут лучшие выступления с научной конференции TED Dome начинает ежемесячные показы c конференций

В Москве покажут лучшие выступления с научной конференции TED

6 лекций о городской среде и общественных пространствах
6 лекций о городской среде и общественных пространствах Лекции с одной из самых известных мировых конференций TED, посвященные городскому планированию и созданию общественных пространств
6 лекций о городской среде и общественных пространствах

6 лекций о городской среде и общественных пространствах
Лекции с одной из самых известных мировых конференций TED, посвященные городскому планированию и созданию общественных пространств