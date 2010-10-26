В Еврейском музее пройдет бесплатное мероприятие от TED
Посетители узнают о взаимосвязи искусства и технологий
Пушкинский музей набирает подростков для подготовки к конференции в формате TED
Обучение под кураторством опытных наставников пройдет с декабря по апрель
В Москве пройдет ежегодная конференция TEDxSadovoeRing
На мероприятии выступят врач-инфекционимт, тропиколог, режиссер цирка настоящих хулиганов и другие
В Третьяковской галерее пройдет конференция TEDxMoscow
Она посвящена новым правилам поведения в постоянно меняющемся мире
Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательству Онлайн-курсы и образовательные программы от Гарварда, Оксфорда, МГУ, ВШЭ и социальных предпринимателей с мировым именем
Академия доброты: Где научиться социальному предпринимательству Онлайн-курсы и образовательные программы от Гарварда, Оксфорда, МГУ, ВШЭ и социальных предпринимателей с мировым именем
Солнце ещё не село: 5 видеороликов о том, как вернуть мотивацию Когда из-за новостей всё валится из рук, отвлекаешься на валюты и котировки, можно использовать специальные приёмы, чтобы не терять продуктивность. H&F выбрал лучшие спичи конференции TED на эту тему.
Солнце ещё не село: 5 видеороликов о том, как вернуть мотивацию Когда из-за новостей всё валится из рук, отвлекаешься на валюты и котировки, можно использовать специальные приёмы, чтобы не терять продуктивность. H&F выбрал лучшие спичи конференции TED на эту тему.
Толкни речь: Как рассказать хорошую историю Предпринимателям часто бывает нужно произнести вдохновляющий спич с примером из жизни — для коллег, партнёров или СМИ. H&F выбрал пять роликов известной конференции TED Talks о секретах сторителлинга.
Толкни речь: Как рассказать хорошую историю Предпринимателям часто бывает нужно произнести вдохновляющий спич с примером из жизни — для коллег, партнёров или СМИ. H&F выбрал пять роликов известной конференции TED Talks о секретах сторителлинга.
Создатели иллюзий: 5 браузеров дополненной реальности Большая часть проектов в области дополненной реальности создаётся на базе крупных платформ, которые может использовать практически любой разработчик. H&F отобрал самые интересные из них.
Создатели иллюзий: 5 браузеров дополненной реальности Большая часть проектов в области дополненной реальности создаётся на базе крупных платформ, которые может использовать практически любой разработчик. H&F отобрал самые интересные из них.
TED выделил 100 тысяч долларов для лучших идей по развитию городов TED Prize в этом году достанется тем, кто предложит лучшие идеи по развитию городов. Десять премий по 10 тыс. долларов распределят между самыми интересными городскими идеями.
В Москве покажут лучшие выступления с научной конференции TED Dome начинает ежемесячные показы c конференций
6 лекций о городской среде и общественных пространствах Лекции с одной из самых известных мировых конференций TED, посвященные городскому планированию и созданию общественных пространств