Apple предложила бесплатный ремонт пользователям проблемных клавиатур MacBook
Компенсация распространяется на модели с 2015 по 2017 год
Затраты россиян на содержание автомобиля
Дороже всего обслуживание машины обходится в столице
Техосмотр машин планируют фиксировать на видео
Предполагается, что это позволит исключить оформление карты техосмотра без прохождения процедуры
Дептранс открыл 38 пунктов бесплатного техосмотра для льготников
Услугой могут воспользоваться пожилые водители, инвалиды и кавалеры орденов