Производители попросили доработать новый регламент по алкоголю. Иначе в России не будет текилы
И качество пива пострадает
В «Москва Hall» пройдет празднование мексиканского Дня мертвых
На празднике можно будет сделать временную татуировку, потанцевать под хаус или украсить лицо гримом
Русский самогон теснит виски Вслед за нашими футболистами на Евро-2008, еще одно русское явление получило мировое признание – русский самогон марки «Косогоров» получил бронзовую медаль на престижнейшем мировом конкурсе алкогольных напитков International Wine & Spirit Competition (IWSC’2008).