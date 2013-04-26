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Новости

Microsoft займётся разработкой технологии телеприсутствия

Корпорация уже открыла вакансию

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Новости

Microsoft займётся разработкой технологии телеприсутствия Корпорация уже открыла вакансию