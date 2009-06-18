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Путешествия по Европе от читателей The Village
Городской телейдоскоп
В немецком городе Кельне впервые был установлен так называемый ситископ, телейдоскопичное устройство, отражающее фрагменты окружающего мира, пишет портал http://avatara.kiev.ua/.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Городской телейдоскоп
В немецком городе Кельне впервые был установлен так называемый ситископ, телейдоскопичное устройство, отражающее фрагменты окружающего мира, пишет портал http://avatara.kiev.ua/.