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Городской телейдоскоп
Городской телейдоскоп В немецком городе Кельне впервые был установлен так называемый ситископ, телейдоскопичное устройство, отражающее фрагменты окружающего мира, пишет портал http://avatara.kiev.ua/.
Городской телейдоскоп

Городской телейдоскоп
В немецком городе Кельне впервые был установлен так называемый ситископ, телейдоскопичное устройство, отражающее фрагменты окружающего мира, пишет портал http://avatara.kiev.ua/.