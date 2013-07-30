Затраты Дурова на Telegram, отмена ИП и продажа «Моего круга»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Затраты Дурова на Telegram, отмена ИП и продажа «Моего круга» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Тематические медиа» объединили Brainstorage и «Хантим» Теперь в соцсети появились вакансии
Хакеры хотели получить $1 000 за прекращение атаки на «Хабрахабр»
Однако команда проекта справилась и своими силами
Хакеры хотели получить $1 000 за прекращение атаки на «Хабрахабр» Однако команда проекта справилась и своими силами
«Хабрахабр» и другие сайты «Тематических медиа» недоступны из-за DDoS-атаки
Она продолжается уже более 10 часов
«Хабрахабр» и другие сайты «Тематических медиа» недоступны из-за DDoS-атаки Она продолжается уже более 10 часов
Раздел «Вопросов и ответов» Хабрахабра выделили в отдельный сервис «Тостер»
По словам главы компании «Тематические медиа» Дениса Крючкова, это позволит привлечь к справочному функционалу больше пользователей
Раздел «Вопросов и ответов» Хабрахабра выделили в отдельный сервис «Тостер» По словам главы компании «Тематические медиа» Дениса Крючкова, это позволит привлечь к справочному функционалу больше пользователей
Основатель «Тематических медиа» выкупил компанию у Mail.Ru Group на средства «Яндекса»
В ходе сделки компания была оценена в $10 млн
Основатель «Тематических медиа» выкупил компанию у Mail.Ru Group на средства «Яндекса» В ходе сделки компания была оценена в $10 млн
Создатели «Хабрахабра» запустили соцсеть для IT-профессионалов Brainstorage
В компании надеются, что новый сервис поможет профессионалам в создании «единого профиля, который можно будет легко поддерживать в актуальном состоянии»