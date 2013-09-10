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«Дальневосточный экспресс» в Московском метрополитене

Новый тематический поезд курсирует по Кольцевой линии

«Дальневосточный экспресс» в Московском метрополитене
Новый тематический поезд курсирует по Кольцевой линии

Тематические футбольные поезда в московском метро

На красной и фиолетовой ветках появится десять составов, посвященных ЧМ-2018

Тематические футбольные поезда в московском метро
На красной и фиолетовой ветках появится десять составов, посвященных ЧМ-2018

Тематический поезд «Малый театр» в московском метро

Состав вышел на Замоскворецкую линию столичной подземки

Тематический поезд «Малый театр» в московском метро
Состав вышел на Замоскворецкую линию столичной подземки

Тематический поезд «Мой Маршак» в столичном метро

Брендированный состав посвящен 130-летию со дня рождения российского писателя

Тематический поезд «Мой Маршак» в столичном метро
Брендированный состав посвящен 130-летию со дня рождения российского писателя

«Поезд Победы» в метро

Тематические вагоны можно встретить на серой ветке метро

«Поезд Победы» в метро
Тематические вагоны можно встретить на серой ветке метро

Запуск поезда «Путешествие в Рождество»

Праздничные составы будут курсировать в течение месяца

Запуск поезда «Путешествие в Рождество»
Праздничные составы будут курсировать в течение месяца

Запуск «Дальневосточного экспресса» в метро

Он будет курсировать по фиолетовой ветке в течение двух месяцев

Запуск «Дальневосточного экспресса» в метро
Он будет курсировать по фиолетовой ветке в течение двух месяцев

В московском метро появятся еще два тематических поезда «Россия — моя история»

Составы запустят в третьем квартале 2017 года

В московском метро появятся еще два тематических поезда «Россия — моя история»
Составы запустят в третьем квартале 2017 года

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро запустили тематический поезд «Россия — моя история»

Запуск состава приурочен к открытию одноименного парка в Уфе

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро запустили тематический поезд «Россия — моя история»
Запуск состава приурочен к открытию одноименного парка в Уфе

На красной ветке метро пустят поезд «Великие полководцы»

Изображения в вагонах будут посвящены Константину Рокоссовскому, Георгию Жукову, Александру Невскому и Дмитрию Донскому

На красной ветке метро пустят поезд «Великие полководцы»
Изображения в вагонах будут посвящены Константину Рокоссовскому, Георгию Жукову, Александру Невскому и Дмитрию Донскому

Ко Дню тигра в метро появится тематический поезд

Состав будет посвящён тиграм и леопардам

Ко Дню тигра в метро появится тематический поезд
Состав будет посвящён тиграм и леопардам

В метро запустят три поезда «Кино Победы»

Поезда будут курсировать на Кольцевой, Арбатско-Покровской и Филёвской линиях

В метро запустят три поезда «Кино Победы»
Поезда будут курсировать на Кольцевой, Арбатско-Покровской и Филёвской линиях

Ко Дню государственного флага России в метро запустили специальный поезд

Поезд будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии в течение нескольких дней

Ко Дню государственного флага России в метро запустили специальный поезд
Поезд будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии в течение нескольких дней

В московском метро появятся вагоны с цитатами Черчилля и Льва Толстого

По подземке к концу 2013 года запустят поезд, посвящённый истории волонтёрского движения в России.

В московском метро появятся вагоны с цитатами Черчилля и Льва Толстого
По подземке к концу 2013 года запустят поезд, посвящённый истории волонтёрского движения в России.