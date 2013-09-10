«Дальневосточный экспресс» в Московском метрополитене
Новый тематический поезд курсирует по Кольцевой линии
«Дальневосточный экспресс» в Московском метрополитене Новый тематический поезд курсирует по Кольцевой линии
Тематические футбольные поезда в московском метро
На красной и фиолетовой ветках появится десять составов, посвященных ЧМ-2018
Тематические футбольные поезда в московском метро На красной и фиолетовой ветках появится десять составов, посвященных ЧМ-2018
Тематический поезд «Малый театр» в московском метро
Состав вышел на Замоскворецкую линию столичной подземки
Тематический поезд «Малый театр» в московском метро Состав вышел на Замоскворецкую линию столичной подземки
Тематический поезд «Мой Маршак» в столичном метро
Брендированный состав посвящен 130-летию со дня рождения российского писателя
Тематический поезд «Мой Маршак» в столичном метро Брендированный состав посвящен 130-летию со дня рождения российского писателя
«Поезд Победы» в метро Тематические вагоны можно встретить на серой ветке метро
Запуск поезда «Путешествие в Рождество»
Праздничные составы будут курсировать в течение месяца
Запуск поезда «Путешествие в Рождество» Праздничные составы будут курсировать в течение месяца
Запуск «Дальневосточного экспресса» в метро
Он будет курсировать по фиолетовой ветке в течение двух месяцев
Запуск «Дальневосточного экспресса» в метро Он будет курсировать по фиолетовой ветке в течение двух месяцев
В московском метро появятся еще два тематических поезда «Россия — моя история»
Составы запустят в третьем квартале 2017 года
В московском метро появятся еще два тематических поезда «Россия — моя история» Составы запустят в третьем квартале 2017 года
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро запустили тематический поезд «Россия — моя история»
Запуск состава приурочен к открытию одноименного парка в Уфе
На Серпуховско-Тимирязевской линии метро запустили тематический поезд «Россия — моя история» Запуск состава приурочен к открытию одноименного парка в Уфе
На красной ветке метро пустят поезд «Великие полководцы»
Изображения в вагонах будут посвящены Константину Рокоссовскому, Георгию Жукову, Александру Невскому и Дмитрию Донскому
На красной ветке метро пустят поезд «Великие полководцы» Изображения в вагонах будут посвящены Константину Рокоссовскому, Георгию Жукову, Александру Невскому и Дмитрию Донскому
Ко Дню тигра в метро появится тематический поезд Состав будет посвящён тиграм и леопардам
В метро запустят три поезда «Кино Победы»
Поезда будут курсировать на Кольцевой, Арбатско-Покровской и Филёвской линиях
В метро запустят три поезда «Кино Победы» Поезда будут курсировать на Кольцевой, Арбатско-Покровской и Филёвской линиях
Ко Дню государственного флага России в метро запустили специальный поезд
Поезд будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии в течение нескольких дней
Ко Дню государственного флага России в метро запустили специальный поезд Поезд будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии в течение нескольких дней
В московском метро появятся вагоны с цитатами Черчилля и Льва Толстого
По подземке к концу 2013 года запустят поезд, посвящённый истории волонтёрского движения в России.