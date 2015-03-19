Темнейший месяц в истории, уличная забастовка Навального и фальшивая криптовалюта Telegram
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Темнейший месяц в истории, уличная забастовка Навального и фальшивая криптовалюта Telegram Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Декабрь 2017 года стал темнейшим месяцем в истории Москвы
За месяц солнце вышло только на шесть минут
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