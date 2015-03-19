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Темнейший месяц в истории, уличная забастовка Навального и фальшивая криптовалюта Telegram
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Декабрь 2017 года стал темнейшим месяцем в истории Москвы

За месяц солнце вышло только на шесть минут

Декабрь 2017 года стал темнейшим месяцем в истории Москвы
За месяц солнце вышло только на шесть минут

Анна Масловская — о 10 надоевших приёмах оформления ресторанов
Анна Масловская — о 10 надоевших приёмах оформления ресторанов Редактор раздела «Еда» — о том, каким не должен быть интерьер ресторана в 2015 году
Анна Масловская — о 10 надоевших приёмах оформления ресторанов

Анна Масловская — о 10 надоевших приёмах оформления ресторанов
Редактор раздела «Еда» — о том, каким не должен быть интерьер ресторана в 2015 году