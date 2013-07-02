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Новости

Проблемы Samsung, покемоны в Google Maps и водонепроницаемые iPhone 7

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Проблемы Samsung, покемоны в Google Maps и водонепроницаемые iPhone 7 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

«Венчурный чемпионат», успехи «ВКонтакте» и ресторан для голых

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

«Венчурный чемпионат», успехи «ВКонтакте» и ресторан для голых Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Успехи Telegram, печать органов и ребрендинг банка РПЦ

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Успехи Telegram, печать органов и ребрендинг банка РПЦ Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

«Умные» линзы Google, ожоги от Apple Watch и противостояние онлайн-такси в Китае

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

«Умные» линзы Google, ожоги от Apple Watch и противостояние онлайн-такси в Китае Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Натиск с Востока: Как делают деньги крупнейшие интернет-компании Китая
Менеджмент
Натиск с Востока: Как делают деньги крупнейшие интернет-компании Китая H&F составил краткий гид по китайской техиндустрии и выяснил, благодаря чему местные компании богатеют и теряют деньги.
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Натиск с Востока: Как делают деньги крупнейшие интернет-компании Китая
Менеджмент

Натиск с Востока: Как делают деньги крупнейшие интернет-компании Китая H&F составил краткий гид по китайской техиндустрии и выяснил, благодаря чему местные компании богатеют и теряют деньги.

Новости

В Китае приостановили действие виртуальных кредитных карт и QR-платежей

Из-за этого могут пострадать Alibaba и Tencent, которые выпустили их всего два дня назад

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Новости

В Китае приостановили действие виртуальных кредитных карт и QR-платежей Из-за этого могут пострадать Alibaba и Tencent, которые выпустили их всего два дня назад

Новости

Успех дня: Tencent оказался крупнейшим продавцом игр в мире

На долю холдинга приходится 7,5% от выручки всего рынка видеоигр

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Новости

Успех дня: Tencent оказался крупнейшим продавцом игр в мире На долю холдинга приходится 7,5% от выручки всего рынка видеоигр

Новости

2014 год ознаменуется триумфом китайских интернет-гигантов

WeChat попробует не только сместить WhatsApp и Facebook, но и изменит устоявшиеся механизмы работы других компаний

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Новости

2014 год ознаменуется триумфом китайских интернет-гигантов WeChat попробует не только сместить WhatsApp и Facebook, но и изменит устоявшиеся механизмы работы других компаний

Новости

За три месяца количество установок игр в мессенджере WeChat перевалило за 570 млн

При этом их ассортимент ограничивается всего лишь пятью приложениями

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Новости

За три месяца количество установок игр в мессенджере WeChat перевалило за 570 млн При этом их ассортимент ограничивается всего лишь пятью приложениями

Новости

Snapchat мог отказаться от предложенных Google $4 млрд

Предполагается, что за новогодние праздники основатели мессенджера планируют догнать Facebook по количеству загружаемых фото в день, что позволит им самим диктовать условия сделки

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Новости

Snapchat мог отказаться от предложенных Google $4 млрд Предполагается, что за новогодние праздники основатели мессенджера планируют догнать Facebook по количеству загружаемых фото в день, что позволит им самим диктовать условия сделки

Новости

Китайская компания Tencent представила бесплатное облачное файлохранилище на 10 Тб

Это почти в 100 раз больше, чем в «Облаке Mail.ru», запустившемся в начале этой недели

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Новости

Китайская компания Tencent представила бесплатное облачное файлохранилище на 10 Тб Это почти в 100 раз больше, чем в «Облаке Mail.ru», запустившемся в начале этой недели

Успех дня
«Яндекс» вошёл в пятёрку наиболее быстро растущих интернет-компаний мираЗа последний год стоимость акций компании выросла на 65%
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Успех дня

«Яндекс» вошёл в пятёрку наиболее быстро растущих интернет-компаний мира За последний год стоимость акций компании выросла на 65%

Новости

Facebook пробует себя в роли издателя мобильных игр

Соцсеть предлагает разработчикам обменять мобильную рекламу на процент от внутриигрового дохода

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Новости

Facebook пробует себя в роли издателя мобильных игр Соцсеть предлагает разработчикам обменять мобильную рекламу на процент от внутриигрового дохода