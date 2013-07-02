Проблемы Samsung, покемоны в Google Maps и водонепроницаемые iPhone 7
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Проблемы Samsung, покемоны в Google Maps и водонепроницаемые iPhone 7 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Венчурный чемпионат», успехи «ВКонтакте» и ресторан для голых
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Венчурный чемпионат», успехи «ВКонтакте» и ресторан для голых Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Успехи Telegram, печать органов и ребрендинг банка РПЦ
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Успехи Telegram, печать органов и ребрендинг банка РПЦ Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Умные» линзы Google, ожоги от Apple Watch и противостояние онлайн-такси в Китае
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Умные» линзы Google, ожоги от Apple Watch и противостояние онлайн-такси в Китае Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Натиск с Востока: Как делают деньги крупнейшие интернет-компании Китая H&F составил краткий гид по китайской техиндустрии и выяснил, благодаря чему местные компании богатеют и теряют деньги.
В Китае приостановили действие виртуальных кредитных карт и QR-платежей
Из-за этого могут пострадать Alibaba и Tencent, которые выпустили их всего два дня назад
В Китае приостановили действие виртуальных кредитных карт и QR-платежей Из-за этого могут пострадать Alibaba и Tencent, которые выпустили их всего два дня назад
Успех дня: Tencent оказался крупнейшим продавцом игр в мире
На долю холдинга приходится 7,5% от выручки всего рынка видеоигр
Успех дня: Tencent оказался крупнейшим продавцом игр в мире На долю холдинга приходится 7,5% от выручки всего рынка видеоигр
2014 год ознаменуется триумфом китайских интернет-гигантов
WeChat попробует не только сместить WhatsApp и Facebook, но и изменит устоявшиеся механизмы работы других компаний
2014 год ознаменуется триумфом китайских интернет-гигантов WeChat попробует не только сместить WhatsApp и Facebook, но и изменит устоявшиеся механизмы работы других компаний
За три месяца количество установок игр в мессенджере WeChat перевалило за 570 млн
При этом их ассортимент ограничивается всего лишь пятью приложениями
За три месяца количество установок игр в мессенджере WeChat перевалило за 570 млн При этом их ассортимент ограничивается всего лишь пятью приложениями
Snapchat мог отказаться от предложенных Google $4 млрд
Предполагается, что за новогодние праздники основатели мессенджера планируют догнать Facebook по количеству загружаемых фото в день, что позволит им самим диктовать условия сделки
Snapchat мог отказаться от предложенных Google $4 млрд Предполагается, что за новогодние праздники основатели мессенджера планируют догнать Facebook по количеству загружаемых фото в день, что позволит им самим диктовать условия сделки
Китайская компания Tencent представила бесплатное облачное файлохранилище на 10 Тб
Это почти в 100 раз больше, чем в «Облаке Mail.ru», запустившемся в начале этой недели
Китайская компания Tencent представила бесплатное облачное файлохранилище на 10 Тб Это почти в 100 раз больше, чем в «Облаке Mail.ru», запустившемся в начале этой недели
«Яндекс» вошёл в пятёрку наиболее быстро растущих интернет-компаний мира За последний год стоимость акций компании выросла на 65%
Facebook пробует себя в роли издателя мобильных игр
Соцсеть предлагает разработчикам обменять мобильную рекламу на процент от внутриигрового дохода