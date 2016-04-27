Центробанк назвал лидеров теневой розничной торговли в Москве
В столичных ТЦ процветают нелегальные пункты по обмену криптовалют
Россия заняла четвертое место в мире по размеру теневой экономики
Она составляет 39 % от ВВП страны
В России рекордно вырос неформальный сектор экономики
Этому способствовало падение экономики и рост доходов населения
Из чего состоит теневая экономика России Кто работает неофициально и сколько россиян пользуются подобными услугами
Из чего состоит теневая экономика России Кто работает неофициально и сколько россиян пользуются подобными услугами
Сколько россиян ничего не слышали о «панамском скандале»
«Левада-центр» провёл опрос и выяснил, сколько россиян ничего не знают об офшорах друзей президента