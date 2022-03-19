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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Прогноз
19 марта 2022

Москвичам пообещали самый теплый день с начала года

25 октября 2020

На следующей неделе в Москву придет тепло

Прогноз
23 августа 2020

Конец августа порадует тропическим теплом

Москвичам пообещали «ровную» погоду в августе
7 августа 2020

Москвичам пообещали «ровную» погоду в августе

К концу недели в Москву придет летнее тепло

Аномальные для мая холода закончатся

К концу недели в Москву придет летнее тепло

К выходным в Москве потеплеет до плюс 16 градусов

Насладимся весенним теплом из окна дома

К выходным в Москве потеплеет до плюс 16 градусов

Подождать с заменой зимней резины на летнюю до апреля

Хотя тепло будет уже в марте

Подождать с заменой зимней резины на летнюю до апреля

В Москве потеплеет до плюс 13 градусов

Синоптики ожидают обновления исторических рекордов

В Москве потеплеет до плюс 13 градусов

Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет

И побила прошлый рекорд сразу на 2,5 градуса

Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет

На новой неделе Москву ждет аномальное тепло

Плюс 6 градусов — сильно больше климатической нормы

На новой неделе Москву ждет аномальное тепло

В Центральной России пробудились клещи

Пора заправлять брюки

В Центральной России пробудились клещи

Как аномальное тепло в декабре повлияло на москвичей

Этот декабрь стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе

Как аномальное тепло в декабре повлияло на москвичей

Почему осень в Центральной России такая теплая?

Аномалию объяснили в Гидрометцентре

Почему осень в Центральной России такая теплая?

В Москву вернется сентябрьское тепло

Немного потеплеет в столице уже к этим выходным

В Москву вернется сентябрьское тепло

В Москве продолжат топить в квартирах во время потепления до 20 градусов (обновлено)

В сентябре горожане замерзали, а в начале октября имеют шанс согреться сверх меры

В Москве продолжат топить в квартирах во время потепления до 20 градусов (обновлено)

Сентябрь в этом году будет теплее, чем обычно

Ожидается температура выше климатической нормы

Сентябрь в этом году будет теплее, чем обычно

В Москву придет «августовское лето»

Горожан ждет не ниже 20 градусов, местами дожди и грозы

В Москву придет «августовское лето»

На следующей неделе в Москву придет лето (обновлено)

И сухая погода

На следующей неделе в Москву придет лето (обновлено)

Во второй половине недели Москву ждет «мощная волна тепла»

В выходные в столице воздух прогреется до плюс 10

Во второй половине недели Москву ждет «мощная волна тепла»

На следующей неделе в Москве опять потеплеет

Максимальная температура составит плюс 4 градуса

На следующей неделе в Москве опять потеплеет

В Гидрометцентре рассказали, почему зимы в Москве стали теплыми и серыми

Раньше в Москве было больше ядреных и солнечных зим

В Гидрометцентре рассказали, почему зимы в Москве стали теплыми и серыми

Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии

Лучше всего запланировать отдых на ноябрь или февраль

Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии

Москвичам пообещали еще неделю бабьего лета

Ближайшие девять суток жителей столицы ждет солнечная и комфортная погода

Москвичам пообещали еще неделю бабьего лета

В Москве вновь потеплеет до 20 градусов

Тем временем на воскресенье в городе продлили «желтый» уровень опасности

В Москве вновь потеплеет до 20 градусов

На смену дождям в Москву придут тепло и сухая погода

В начале следующей недели москвичам обещают 16 градусов тепла

На смену дождям в Москву придут тепло и сухая погода

В Москву на этой неделе вернется летняя погода

Воздух к четвергу прогреется до 24 градусов

В Москву на этой неделе вернется летняя погода

Что и за сколько россияне покупают к дачному сезону

Покупатели запасаются мангалами, теплицами и товарами для активного отдыха

Что и за сколько россияне покупают к дачному сезону

Синоптики пообещали москвичам теплое лето

Самым жарким месяцем станет июнь

Синоптики пообещали москвичам теплое лето

Москвичам пообещали 20-градусное тепло к концу апреля

В свою очередь, май окажется существенно теплее, чем в прошлом году

Москвичам пообещали 20-градусное тепло к концу апреля

ФАС возбудила дело на поставщика тепла в Москве

Первое слушание по делу должно состояться во второй декаде января

ФАС возбудила дело на поставщика тепла в Москве

2017 год стал рекордно теплым для России

Новый рекорд синоптики связывают с глобальным потеплением

2017 год стал рекордно теплым для России

Синоптики пообещали россиянам раннюю и теплую весну

Согласно прогнозам Гидрометцентра, весеннее тепло придет в Россию в начале марта

Синоптики пообещали россиянам раннюю и теплую весну

СКР начал проверку аварии на теплотрассе в Гольянове

По данным следствия, четыре человека были госпитализированы в результате инцидента

СКР начал проверку аварии на теплотрассе в Гольянове

Отопление в домах начнут включать с сегодняшнего вечера

Такое распоряжение дал коммунальщикам мэр Москвы

Отопление в домах начнут включать с сегодняшнего вечера

На следующей неделе в Москву придет бабье лето

Воздух прогреется до +25

На следующей неделе в Москву придет бабье лето

Москвичей предупредили о грозовом ливне 30 июня

Температура воздуха в столице при этом повысится до 28 градусов

Москвичей предупредили о грозовом ливне 30 июня

Синоптики пообещали москвичам 30 пригодных для купания дней

Девять теплых дней ожидаются на выходных

Синоптики пообещали москвичам 30 пригодных для купания дней

В Москве 3 марта температура превысит норму на 7–8 градусов

Такие колебания характерны для переходных сезонов

В Москве 3 марта температура превысит норму на 7–8 градусов

14 февраля стал самым теплым днем зимы в Москве

В субботу температура поднимется до 3 градусов тепла

14 февраля стал самым теплым днем зимы в Москве

В предновогоднюю неделю в Москве обещают плюсовые температуры

Также прогнозируют мокрый снег и дождь

В предновогоднюю неделю в Москве обещают плюсовые температуры

На МЦК установят тепловую завесу

Система климат-контроля защитит поезда от холодов во время остановок

На МЦК установят тепловую завесу

Все покупки осени
Все покупки осени Детская и взрослая верхняя одежда, обувь и другие вещи для прохладной погоды
Все покупки осени

Все покупки осени
Детская и взрослая верхняя одежда, обувь и другие вещи для прохладной погоды

Как выбрать обогреватель
Как выбрать обогреватель Разбираемся, какой обогреватель купить, чтобы не замерзнуть до наступления отопительного сезона
Как выбрать обогреватель

Как выбрать обогреватель
Разбираемся, какой обогреватель купить, чтобы не замерзнуть до наступления отопительного сезона

Жителям дома в центре Москвы перекрыли горячую воду

По их словам, тепло перекрыл некий миллиардер, отстроивший по соседству шестиэтажный дом

Жителям дома в центре Москвы перекрыли горячую воду

В Москве появился online-сервис с графиком отключения горячей воды

Чтобы узнать дату отключения горячей воды, надо написать название улицы и номер дома в поиске

В Москве появился online-сервис с графиком отключения горячей воды

В ближайшие выходные в Москве будет до 21 градуса тепла

Всю неделю температура в Москве будет выше нормы на шесть-семь градусов

В ближайшие выходные в Москве будет до 21 градуса тепла

В Москве из-за дождя закрывают катки

Также из-за погоды не работают некоторые горки

В Москве из-за дождя закрывают катки

Не выходить на улицу

Пешеходов просят быть особенно внимательными при передвижении в городе

Не выходить на улицу

Катки в московских парках закрываются из-за оттепели

Прекратили работу детская ледовая горка и хоккейная площадка в «Сокольниках»

Катки в московских парках закрываются из-за оттепели

В Москву к концу недели придут плюсовые температуры

Возможны температурные рекорды

В Москву к концу недели придут плюсовые температуры

Катки в московских парках закрыты до 27 декабря

Они не работают из-за аномального потепления

Катки в московских парках закрыты до 27 декабря

Открытие выставки ледяных скульптур в парке Победы откладывается из-за тепла

Пока скульптуры хранят в специальных шатрах с минусовой температурой

Открытие выставки ледяных скульптур в парке Победы откладывается из-за тепла

Сергей Нарышкин — о снеге 30 декабря

Сергей Нарышкин заверил, что 30 декабря в Моске будет снег

Сергей Нарышкин — о снеге 30 декабря

Самая большая ледяная горка в Москве растаяла

Также в городе расцвела верба из-за аномально высоких температур

Самая большая ледяная горка в Москве растаяла

В Москве ожидают череду температурных рекордов

Климатической нормой для этих дней декабря считается температура 6-7 градусов ниже нуля

В Москве ожидают череду температурных рекордов

В Москве ожидается потепление до плюс 8 градусов

В начале следующей недели может быть побит рекорд максимальной температуры воздуха

В Москве ожидается потепление до плюс 8 градусов

К концу недели в Москву вернётся тепло

Тёплый воздух начнёт поступать в столичный регион 18 ноября

К концу недели в Москву вернётся тепло

Начало отопительного сезона в Москве отложили минимум на неделю

Для начала отпительного сезона среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти суток должна быть ниже плюс 8 градусов

Начало отопительного сезона в Москве отложили минимум на неделю

В Москве установлен новый температурный рекорд

Погода в столице побила рекорд дня 12-летней давности

В Москве установлен новый температурный рекорд

Бабье лето задержится в Москве ещё на неделю

Во второй половине недели дневная температура в городе будет близка к рекордным значениям

Бабье лето задержится в Москве ещё на неделю

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