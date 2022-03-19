Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет
И побила прошлый рекорд сразу на 2,5 градуса
На новой неделе Москву ждет аномальное тепло
Плюс 6 градусов — сильно больше климатической нормы
Как аномальное тепло в декабре повлияло на москвичей
Этот декабрь стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе
В Москве продолжат топить в квартирах во время потепления до 20 градусов (обновлено)
В сентябре горожане замерзали, а в начале октября имеют шанс согреться сверх меры
Во второй половине недели Москву ждет «мощная волна тепла»
В выходные в столице воздух прогреется до плюс 10
В Гидрометцентре рассказали, почему зимы в Москве стали теплыми и серыми
Раньше в Москве было больше ядреных и солнечных зим
Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии
Лучше всего запланировать отдых на ноябрь или февраль
Москвичам пообещали еще неделю бабьего лета
Ближайшие девять суток жителей столицы ждет солнечная и комфортная погода
В Москве вновь потеплеет до 20 градусов
Тем временем на воскресенье в городе продлили «желтый» уровень опасности
На смену дождям в Москву придут тепло и сухая погода
В начале следующей недели москвичам обещают 16 градусов тепла
Что и за сколько россияне покупают к дачному сезону
Покупатели запасаются мангалами, теплицами и товарами для активного отдыха
Москвичам пообещали 20-градусное тепло к концу апреля
В свою очередь, май окажется существенно теплее, чем в прошлом году
ФАС возбудила дело на поставщика тепла в Москве
Первое слушание по делу должно состояться во второй декаде января
2017 год стал рекордно теплым для России
Новый рекорд синоптики связывают с глобальным потеплением
Синоптики пообещали россиянам раннюю и теплую весну
Согласно прогнозам Гидрометцентра, весеннее тепло придет в Россию в начале марта
СКР начал проверку аварии на теплотрассе в Гольянове
По данным следствия, четыре человека были госпитализированы в результате инцидента
Отопление в домах начнут включать с сегодняшнего вечера
Такое распоряжение дал коммунальщикам мэр Москвы
Москвичей предупредили о грозовом ливне 30 июня
Температура воздуха в столице при этом повысится до 28 градусов
Синоптики пообещали москвичам 30 пригодных для купания дней
Девять теплых дней ожидаются на выходных
В Москве 3 марта температура превысит норму на 7–8 градусов
Такие колебания характерны для переходных сезонов
14 февраля стал самым теплым днем зимы в Москве
В субботу температура поднимется до 3 градусов тепла
В предновогоднюю неделю в Москве обещают плюсовые температуры
Также прогнозируют мокрый снег и дождь
На МЦК установят тепловую завесу
Система климат-контроля защитит поезда от холодов во время остановок
Как выбрать обогреватель Разбираемся, какой обогреватель купить, чтобы не замерзнуть до наступления отопительного сезона
Жителям дома в центре Москвы перекрыли горячую воду
По их словам, тепло перекрыл некий миллиардер, отстроивший по соседству шестиэтажный дом
В Москве появился online-сервис с графиком отключения горячей воды
Чтобы узнать дату отключения горячей воды, надо написать название улицы и номер дома в поиске
В ближайшие выходные в Москве будет до 21 градуса тепла
Всю неделю температура в Москве будет выше нормы на шесть-семь градусов
В Москве из-за дождя закрывают катки
Также из-за погоды не работают некоторые горки
Катки в московских парках закрываются из-за оттепели
Прекратили работу детская ледовая горка и хоккейная площадка в «Сокольниках»
Открытие выставки ледяных скульптур в парке Победы откладывается из-за тепла
Пока скульптуры хранят в специальных шатрах с минусовой температурой
Самая большая ледяная горка в Москве растаяла
Также в городе расцвела верба из-за аномально высоких температур
В Москве ожидают череду температурных рекордов
Климатической нормой для этих дней декабря считается температура 6-7 градусов ниже нуля
В Москве ожидается потепление до плюс 8 градусов
В начале следующей недели может быть побит рекорд максимальной температуры воздуха
К концу недели в Москву вернётся тепло
Тёплый воздух начнёт поступать в столичный регион 18 ноября
Начало отопительного сезона в Москве отложили минимум на неделю
Для начала отпительного сезона среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти суток должна быть ниже плюс 8 градусов
В Москве установлен новый температурный рекорд
Погода в столице побила рекорд дня 12-летней давности
Бабье лето задержится в Москве ещё на неделю
Во второй половине недели дневная температура в городе будет близка к рекордным значениям