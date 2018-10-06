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К концу недели в Москву придет летнее тепло

Аномальные для мая холода закончатся

К концу недели в Москву придет летнее тепло
Аномальные для мая холода закончатся

К выходным в Москве потеплеет до плюс 16 градусов

Насладимся весенним теплом из окна дома

К выходным в Москве потеплеет до плюс 16 градусов
Насладимся весенним теплом из окна дома

Подождать с заменой зимней резины на летнюю до апреля

Хотя тепло будет уже в марте

Подождать с заменой зимней резины на летнюю до апреля
Хотя тепло будет уже в марте

В Москве потеплеет до плюс 13 градусов

Синоптики ожидают обновления исторических рекордов

В Москве потеплеет до плюс 13 градусов
Синоптики ожидают обновления исторических рекордов

Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет

И побила прошлый рекорд сразу на 2,5 градуса

Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет
И побила прошлый рекорд сразу на 2,5 градуса

На новой неделе Москву ждет аномальное тепло

Плюс 6 градусов — сильно больше климатической нормы

На новой неделе Москву ждет аномальное тепло
Плюс 6 градусов — сильно больше климатической нормы

В Центральной России пробудились клещи

Пора заправлять брюки

В Центральной России пробудились клещи
Пора заправлять брюки

Как аномальное тепло в декабре повлияло на москвичей

Этот декабрь стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе

Как аномальное тепло в декабре повлияло на москвичей
Этот декабрь стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе

Почему осень в Центральной России такая теплая?

Аномалию объяснили в Гидрометцентре

Почему осень в Центральной России такая теплая?
Аномалию объяснили в Гидрометцентре

В Москву вернется сентябрьское тепло

Немного потеплеет в столице уже к этим выходным

В Москву вернется сентябрьское тепло
Немного потеплеет в столице уже к этим выходным

В Москве продолжат топить в квартирах во время потепления до 20 градусов (обновлено)

В сентябре горожане замерзали, а в начале октября имеют шанс согреться сверх меры

В Москве продолжат топить в квартирах во время потепления до 20 градусов (обновлено)
В сентябре горожане замерзали, а в начале октября имеют шанс согреться сверх меры

Сентябрь в этом году будет теплее, чем обычно

Ожидается температура выше климатической нормы

Сентябрь в этом году будет теплее, чем обычно
Ожидается температура выше климатической нормы

В Москву придет «августовское лето»

Горожан ждет не ниже 20 градусов, местами дожди и грозы

В Москву придет «августовское лето»
Горожан ждет не ниже 20 градусов, местами дожди и грозы

На следующей неделе в Москву придет лето (обновлено)

И сухая погода

На следующей неделе в Москву придет лето (обновлено)
И сухая погода

Во второй половине недели Москву ждет «мощная волна тепла»

В выходные в столице воздух прогреется до плюс 10

Во второй половине недели Москву ждет «мощная волна тепла»
В выходные в столице воздух прогреется до плюс 10

На следующей неделе в Москве опять потеплеет

Максимальная температура составит плюс 4 градуса

На следующей неделе в Москве опять потеплеет
Максимальная температура составит плюс 4 градуса

В Гидрометцентре рассказали, почему зимы в Москве стали теплыми и серыми

Раньше в Москве было больше ядреных и солнечных зим

В Гидрометцентре рассказали, почему зимы в Москве стали теплыми и серыми
Раньше в Москве было больше ядреных и солнечных зим

Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии

Лучше всего запланировать отдых на ноябрь или февраль

Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии
Лучше всего запланировать отдых на ноябрь или февраль

Москвичам пообещали еще неделю бабьего лета

Ближайшие девять суток жителей столицы ждет солнечная и комфортная погода

Москвичам пообещали еще неделю бабьего лета
Ближайшие девять суток жителей столицы ждет солнечная и комфортная погода

В Москве вновь потеплеет до 20 градусов

Тем временем на воскресенье в городе продлили «желтый» уровень опасности

В Москве вновь потеплеет до 20 градусов
Тем временем на воскресенье в городе продлили «желтый» уровень опасности

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