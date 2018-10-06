К концу недели в Москву придет летнее тепло Аномальные для мая холода закончатся
К выходным в Москве потеплеет до плюс 16 градусов Насладимся весенним теплом из окна дома
Подождать с заменой зимней резины на летнюю до апреля Хотя тепло будет уже в марте
В Москве потеплеет до плюс 13 градусов Синоптики ожидают обновления исторических рекордов
Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет
И побила прошлый рекорд сразу на 2,5 градуса
Московская зима стала самой теплой как минимум за 140 лет И побила прошлый рекорд сразу на 2,5 градуса
На новой неделе Москву ждет аномальное тепло
Плюс 6 градусов — сильно больше климатической нормы
На новой неделе Москву ждет аномальное тепло Плюс 6 градусов — сильно больше климатической нормы
В Центральной России пробудились клещи Пора заправлять брюки
Как аномальное тепло в декабре повлияло на москвичей
Этот декабрь стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе
Как аномальное тепло в декабре повлияло на москвичей Этот декабрь стал вторым среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе
Почему осень в Центральной России такая теплая? Аномалию объяснили в Гидрометцентре
В Москву вернется сентябрьское тепло Немного потеплеет в столице уже к этим выходным
В Москве продолжат топить в квартирах во время потепления до 20 градусов (обновлено)
В сентябре горожане замерзали, а в начале октября имеют шанс согреться сверх меры
В Москве продолжат топить в квартирах во время потепления до 20 градусов (обновлено) В сентябре горожане замерзали, а в начале октября имеют шанс согреться сверх меры
Сентябрь в этом году будет теплее, чем обычно Ожидается температура выше климатической нормы
В Москву придет «августовское лето» Горожан ждет не ниже 20 градусов, местами дожди и грозы
На следующей неделе в Москву придет лето (обновлено) И сухая погода
Во второй половине недели Москву ждет «мощная волна тепла»
В выходные в столице воздух прогреется до плюс 10
Во второй половине недели Москву ждет «мощная волна тепла» В выходные в столице воздух прогреется до плюс 10
На следующей неделе в Москве опять потеплеет Максимальная температура составит плюс 4 градуса
В Гидрометцентре рассказали, почему зимы в Москве стали теплыми и серыми
Раньше в Москве было больше ядреных и солнечных зим
В Гидрометцентре рассказали, почему зимы в Москве стали теплыми и серыми Раньше в Москве было больше ядреных и солнечных зим
Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии
Лучше всего запланировать отдых на ноябрь или февраль
Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии Лучше всего запланировать отдых на ноябрь или февраль
Москвичам пообещали еще неделю бабьего лета
Ближайшие девять суток жителей столицы ждет солнечная и комфортная погода