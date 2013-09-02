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Экскурсионные теплоходы переведут на более экологичное топливо

Петербургские речные трамваи переведут на более экологичное газомоторное топливо. Испытают его в навигацию будущего года на одном их теплоходов типа «Москва»

Экскурсионные теплоходы переведут на более экологичное топливо
Петербургские речные трамваи переведут на более экологичное газомоторное топливо. Испытают его в навигацию будущего года на одном их теплоходов типа «Москва»

С набережной Макарова запустили метеоры до Эрмитажа

С набережной Макарова до Эрмитажа теперь можно доплыть на метеоре за 70 рублей.

С набережной Макарова запустили метеоры до Эрмитажа
С набережной Макарова до Эрмитажа теперь можно доплыть на метеоре за 70 рублей.